A Hora do MMA com Benoit Saint Denis, Corey Anderson, Tim Welch, Randy Brown, Ben Whittaker e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Todas as suas perguntas foram respondidas na última edição de On The Nose.

14h: Benoit Saint Denis reflete sobre a loucura da semana passada e antecipa seu confronto no UFC 299 contra Dustin Poirier.

14h30: Randy Brown relembra seu nocaute no primeiro round sobre Muslim Salikhov no UFC Vegas 85.

15h: Corey Anderson faz uma prévia de sua luta principal do Bellator 302 contra Karl Moore pelo título vago dos meio-pesados ​​​​do Bellator.

15h30: Tim Welch, técnico de longa data do campeão peso galo do UFC Sean O’Malley, antecipa a revanche pelo título do UFC 299 contra Marlon Vera.

16h: O medalhista de prata olímpico Ben Whittaker junta-se ao show após sua vitória viral sobre Khalid Graidia.

16h30: Os Parlay Boys voltam para fazer suas melhores apostas do fim de semana dos esportes de combate.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.