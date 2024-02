A Hora do MMA com Dustin Poirier, Rampage Jackson, Ilia Topuria, Renato Moicano, Themba Gorimbo e Teofimo Lopez

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Recapitulando o fim de semana com a nova data de Fury vs. Usyk, notícias de Dustin Poirier, UFC APEX 85 e muito mais.

13h50: Themba Gorimbo, do UFC APEX 85, reage à grande vitória.

14h15: O ex-campeão de boxe Teofimo Lopez faz uma prévia de seu confronto de quinta-feira com Jamaine Ortiz.

14h45: O ex-campeão do UFC Quinton Jackson retorna para falar sobre sua luta de boxe com Shannon Briggs.

15h30: Renato Moicano, co-headliner do UFC APEX 85, reage à vitória sobre Drew Dober.

16h: O desafiante ao título dos penas do UFC, Ilia Topuria, fala sobre sua disputa pelo título do UFC 298 contra Alexander Volkanovski.

16h30: Dustin Poirier, peso leve do UFC, fala sobre a semana selvagem em torno de sua luta no UFC 299 contra Benoit Saint Denis.

17h: Parlay Boys escolhem as melhores apostas para UFC APEX 86 e mais.

