A Hora do MMA com Tom Aspinall, Yair Rodriguez, Arnold Allen, Mackenzie Dern, Craig Jones e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste dos EUA: Ariel Helwani e sua equipe recapitulam o fim de semana que foi.

13h30: Craig Jones entra no show para falar sobre o campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski e o resto do mundo do MMA.

14h: O ex-campeão interino dos penas do UFC Yair Rodriguez retorna ao show para falar sobre sua revanche contra Brian Ortega no UFC México.

14h30: Arnold Allen reage à decepcionante derrota para Movsar Evloev no UFC 297 e ao que vem a seguir.

15h05: Tom Aspinall volta para falar sobre a disputa pelo título dos pesos pesados ​​do UFC e sua situação com Jon Jones.

15h35: Mackenzie Dern faz uma prévia de sua luta com Amanda Lemos no UFC 298.

16h: Parlay Boys recapitulam o fim de semana de apostas e muito mais.

