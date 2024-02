A incrível oferta do clube de strip a Taylor Swift e Travis Kelce para comemorar se os Chiefs vencerem o Super Bowl

Travis Kelce e Taylor Swift receberam um pacote no valor de um milhão de dólares do Hustler Club de Larry Flynt em Las Vegas se o vencedor do AFC Conference Championship de Kelce Chefes de Kansas City podem fazer melhor para defender com sucesso sua coroa do Super Bowl contra o São Francisco 49ers no Estádio Allegiant.

Pode ser um relaxamento muito apreciado para Rápidoque voltou correndo de Tóquio, no Japão, para apoiar seu namorado no jogo final da temporada da NFL, apesar de estar na Ásia para iniciar a etapa euro-asiática de seu Eras Tour, que quebrou o recorde.

Se Kelce conseguir ganhar seu terceiro anel de carreira, ele herdará um pacote comemorativo Topless Touchdown que consiste em acesso ilimitado à suíte Mohney (no valor de US$ 10.000 por hora), um desfile de garrafas de champanhe Ás de Espadas e US$ 50.000 cada para o casal poderoso.

Eles também receberão transporte em limusine e uma assinatura VIP Platinum vitalícia do clube, o que lhes valerá lap dances grátis para o resto da vida. A melhor parte? Eles não terão que pagar um único centavo, é tudo por conta da casa.

“Estamos acostumados a atender a uma lista celebridades e atletas, para que possamos garantir que sua discrição será atendida durante a festa em nosso local”, disse Brittany Rose, gerente do clube.

Quando é o Super Bowl LVIII?

O jogo acontecerá no Allegiant Stadium no domingo, 11 de fevereiro. O local tem capacidade para mais de 60.000 espectadores e terá início às 15h30 horário local (PT), que começa às 18h30 ET.

Os 49ers vão disputar a primeira disputa desde 2019, enquanto os Chiefs procuram o terceiro ringue nesse período, tendo também conquistado os títulos em 2019 e 2023.

Usher apresentará o estimado show do intervalo, que atrai milhões de espectadores por si só.