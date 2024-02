A jogada complicada que mudou a primeira metade do Super Bowl LVIII: 49ers marcaram um touchdown de uma forma fantástica

Tele San Francisco 49ers assumiu a liderança no Super Bowl LVIII com uma enorme série ofensiva liderada por Brock Purdy, incluindo uma grande jogada que resultou em um touchdown, colocando temporariamente o placar em 10-0 a favor da equipe da Califórnia. A jogada deixou a defesa do Kansas City Chiefs atordoada.

Sobre 2 e 10 com 4h30 no relógio do segundo quarto, Brock Purdy e o ataque dos 49ers fizeram uma jogada em que ele lançou pela primeira vez um passe lateral para o lado o recebedor Jauan Jennings, que então devolveu a bola para Christian McCaffrey, alcançando a end zone para um touchdown.

O passe para touchdown foi creditado a Jauan Jennings, que a certa altura foi considerado um dos melhores zagueiros do ensino médio. Agora, quem imaginaria que ele teria um passe de TD em um Super Bowl como ele fez neste domingo, tornando-se um dos momentos de destaque nos últimos Super Bowls já que era uma peça raramente vista.

O primeiro tempo do Super Bowl LVIII terminou 10-3 a favor dos 49ers, depois que o Kansas City Chiefs marcou um field goal pouco antes do final do segundo quarto.