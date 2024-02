A lenda da NBA presenteou Taylor Swift com uma bolsa de futebol deslumbrante antes dos Chiefs vencerem o Super Bowl LVIII

A estressante Super Bowl em Las Vegas chegou a uma conclusão feliz para Travis Kelce, Taylor Swifte a Chefes de Kansas City. O torcedor mais famoso dos campeões assistiu Kelce ajudou o Chefes ganhar Super Bowl LVIIIseu terceiro NFL campeonato em cinco temporadas, ao longo do São Francisco 49ers – um roedor de unhas de 25-22 que se tornou o segundo Super Bowl a ir para a prorrogação.

Rápido chegou em Estádio Allegiant mais de duas horas antes do início do jogo, e muitos espectadores ficaram impressionados – e talvez assustados – com a bolsa em formato de bola de futebol que ela carregava. A história por trás dessa bolsa incorpora a marca de um falecido estilista húngaro-americano e um NBA lenda que professou grande admiração por Swift como artista e também como pessoa.

Bolsa deslumbrante de Swift: um presente de Shaquille O’Neal!

O ícone da NBA, Shaquille O’Neal, chamou Swift de “pessoa fabulosa” e aparentemente esperava conhecê-la antes do primeiro Super Bowl a ser disputado em Las Vegas. O’Neal alcançou esse objetivo e presenteou o “Decorado com joias” ao cantor uma sacola de US$ 4.495 para esse efeito.

O’Neal conheceu Swift e deu a ela a bolsa antes do início do jogo, uma criação do falecido estilista Judith Lieber. A bolsa ostentava o número “87” – em referência a Kelcenamorado de Swift – e é o segundo item de Judith Lieber inspirado em Chiefs concedido a Swift desde que seu relacionamento com Kelce se tornou público. A família Huntdona do Chiefs, anteriormente talentoso Swift uma bolsa de microfone brilhante e cintilante que custa US$ 4.995.

É oficial: Swift é o amuleto da sorte dos Chiefs

Os Chiefs vacilaram durante o Super Bowl LVIII, mas estavam determinados a não decepcionar Swift – não com tanta coisa em jogo.

Como se precisasse de mais confirmação, Swift se tornou o amuleto oficial da boa sorte dos Chiefs na noite de domingo. Kansas City venceu pela 10ª vez dos 13 jogos que disputou – tudo durante a temporada regular e playoffs de 2023. Enquanto ela assistia em uma suíte, o Chiefs se recuperou de uma desvantagem de 10-0 no primeiro tempo para assumir uma vantagem de 13-10 antes que o chutador Harrison Butker mandasse o jogo para a prorrogação empatado em 19. Ela então comemorou como Patrick Mahomes lançou o touchdown da vitória para Mecole Hardman nos segundos finais do “quinto quarto”.