A lesão de Rodgers atrapalha o plano de orientação e prejudica o relacionamento com Wilson na turbulenta temporada dos Jets

Zach Wilson mostrou-se muito promissor quando chegou ao NFL três anos atrás. Porém, o desenvolvimento do jovem quarterback não foi o esperado, e o Jatos de Nova York decidiu contratar veterano Aaron Rodgers para facilitar a transição e orientar o jovem jogador. Pelo menos esse era o plano.

Rodgers chegou com grande alarde aos Jets na entressafra de 2023. O experiente jogador veio de 17 temporadas no Green Bay Packers em que foi campeão e MVP de Super Bowl XLV. Todos, especialmente Wilsonesperava que ele estabelecesse as bases para o ressurgimento dos Jets.

Os planos foram arruinados desde Semana 1 da temporada regular. Rodgers sofreu uma lesão no tendão de Aquiles que o manteve afastado durante toda a temporada. Como esperado, Wilson assumiu seu lugar no time titular, mas as coisas estavam longe do ideal e isso prejudicou o relacionamento entre os dois jogadores.

Rodgers escapa

De acordo com uma investigação recente de O Atlético jornal, o plano era Rodgers assumir plenamente o papel de mentor dos jovens Wilson. No entanto, o veterano passou longos períodos em sua casa em Califórnia durante sua recuperação, sem que ninguém pudesse contatá-lo.

Coordenador ofensivo Nathaniel Hackett esquema girava em torno Rodgers e nunca foi ajustado para a chegada de Wilson. Toda a equipe, incluindo o técnico Roberto Salehesperava que Rodgers entregaria o retorno milagroso que ele havia prometido.

Essa foi outra fonte de ressentimento para Wilson. Salé nunca parou de ecoar Rodgers promessas constantes de retorno durante a temporada de 2023. Ao final, o retorno anunciado ocorreu em Semana 16mas como o time já estava eliminado da temporada, ele não voltou a entrar em campo.

Wilson estava no banco

Wilson a temporada foi de altos e baixos; teve jogos brilhantes que terminaram em derrotas e performances ruins que foram vitórias quase milagrosas. Finalmente, Hackett e Salé decidiram colocá-lo no banco, e não só isso, eles o nomearam o terceiro quarterback atrás Tim Boyle e Trevor Siemian.

Wilson a confiança foi abalada até aos seus alicerces e, portanto, quando Salé se ofereceu para devolver-lhe o cargo de titular – depois de uma derrota desastrosa por 34-13 para Boyle’s equipe nas mãos do Golfinhos de Miami – o Brigham Young graduado recusou a oferta.

Salé, O Atlético assegurado, voltou-se para Rodgers para falar com Wilson, mas tudo foi inútil. A relação entre os quarterbacks estava muito prejudicada e, embora Wilson concordou em jogar novamente, não foi graças a Rodgers mas por causa de sua recusa vazou para a imprensa.

Rodgers já está saudável e o Jatos’ O plano é que ele seja titular em 2024. Enquanto isso, o acordo com Wilson é que ele será negociado na entressafra, dado um futuro pouco inspirador com o time que aparentemente lhe deu as costas.