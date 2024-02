A mãe de Christian McCaffrey ‘culpa’ Taylor Swift pelos altos preços dos ingressos do Super Bowl

Christian McCaffreya mãe falou o que pensa sobre os altos preços dos ingressos para o Super Bowl LVIII entre o San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs e ela decidiu culpar Taylor Swift pela demanda, pois ela continua frequentando jogos após iniciar seu relacionamento com Travis Kelce.

A dupla namora publicamente desde setembro de 2023 e ela começou a aparecer em seus jogos junto com sua família e Brittany Mahomes para apoiar seu homem, o que é algo que seus fãs obviamente perceberam.

Então agora as pessoas vão participar do Estádio Ponta de Flechaou onde quer que os Chiefs estejam jogando, esperando ver o superastro e o Super Bowlno Estádio Allegiantnão será diferente.

“Eu queria oito ingressos juntos” Lisa McCaffrey disse ao podcast Your Mom. “Então, tínhamos uma forte convicção de que todos estavam juntos. De qualquer forma, resumindo a história, eles são escandalosamente caros.

“Eles são estúpidos e caros, pois não sei se é o fator Taylor Swift. Se é a primeira vez em Las Vegas. Há tanta coisa acontecendo.”

O preço médio do ingresso para o jogo é de enormes US$ 10.752, de acordo com uma pesquisa da Ticket Rev, antes de impostos e taxas extras. Suítes perto do meio do caminho podem chegar a US$ 80.100, 10 vezes o preço da passagem mais barata.

Mas o jogo vai esgotar, e aqueles que definem os preços sabem disso, por isso podem cobrar taxas tão altas.

Culpo avança

Depois de McCaffrey a matriarca disse que queria uma suíte, mas não tinha dinheiro para comprá-la, acrescentando que nem mesmo seu filho tinha dinheiro para isso, Olivia Culpo fez um grande gesto.

Ela desembolsou US$ 2 milhões para conseguir uma suíte para o jogo para sua futura sogra, então Lisa McCaffrey pode observar seu filho enquanto está protegido das temperaturas frias do inverno no deserto de Nevada.