A mãe de Christian McCaffrey revela suspeitas de ‘trabalho interno em falso alarme de incêndio no hotel 49ers

Lisa McCaffreya mãe do running back do 49ers Christian McCaffreyrecentemente compartilhou algumas “informações privilegiadas” sobre o São Francisco 49ers‘incidente de alarme de incêndio em seu hotel em Las Vegas. O alarme falso acordou abruptamente os jogadores na manhã de quinta-feira, e Lisa acredita que foi “um trabalho interno” no hotel do time. Ela revelou essa informação durante o podcast “Your Mom” dela e de Ashley Adamson, que foi filmado ao vivo na rádio no Super Bowl 2024.

Segundo Lisa, o alarme foi acionado às 6h no hotel e ela está convencida de que foi “100 por cento” um trabalho interno porque supostamente não houve emergência, e disparou por 25 minutos. Quando questionada sobre quem ela achava que poderia estar por trás disso, Lisa especulou que poderia ter sido um funcionário do hotel Kansas City Chiefs, já que o hotel 49ers está em um “grande bloqueio”.

Durante o podcast, houve algumas brincadeiras alegres sobre investigar a lista de funcionários de cada hotel e trazê-los para o podcast. Lisa também brincou sobre a possibilidade de ser uma das mães do time dos Chiefs, ao que Adamson respondeu de forma divertida.

Os engenheiros do hotel confirmaram que se tratava de um alarme falso e que ninguém foi obrigado a evacuar. Este incidente aumentou as suspeitas da equipe, com Christian McCaffrey expressando sua crença de que não havia como ter sido aleatório. Final defensivo estrela Nick Bosa também compartilhou seus pensamentos, observando que incidentes semelhantes ocorreram antes de anteriores Super Bowls.

49ers têm lidado com desafios antes do Super Bowl

Além do desastre do alarme de incêndio, os 49ers enfrentaram outros desafios enquanto se preparavam para o grande jogo. Eles expressaram insatisfação com as condições de campo dos campos de prática da UNLV, citando que a superfície era mais macia do que o padrão devido ao gramado ser colocado sobre uma superfície artificial.

Além disso, os comentários de Lisa sobre as suítes caras do Super Bowl 58 e a incapacidade da família McCaffrey de pagar um camarote privado ganhou as manchetes na semana passada. Ela revelou que quando a noiva de McCaffrey, Olivia Culpo, tentou comprar uma suíte, McCaffrey insistiu que não permitiria que seus entes queridos pagassem para vê-lo jogar.

Com todos esses desafios e incidentes que antecederam o Super Bowl 2024, os 49ers estão se preparando para enfrentar o Kansas City Chiefs no que promete ser um jogo agitado.