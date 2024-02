A mãe de Toby Keith juntou-se a ele no palco em seu último show antes da morte

Um de Toby Keith O último show de antes de sua morte foi especial… com sua mãe Carolina fazendo uma aparição hilariante no palco, para surpresa dos fãs encantados.

O TMZ obteve imagens mostrando o falecido ícone country de ótimo humor durante um show em Sin City em 12 de dezembro no Park MGM Las Vegas… que infelizmente acabou sendo um dos últimos. Seu último show acabou acontecendo alguns dias depois, exatamente no mesmo local.

No vídeo, você pode vê-lo trazendo sua mãe, Carolyn, para o palco – brincando com ela e incentivando-a a dizer ao público para “ir para o inferno” – o que ela fez, sem fazer perguntas. Todos riram muito disso e certamente serviu como um momento doce.

Carolyn estava acenando e rolando com os socos enquanto dividia os holofotes com seu filho… com o vínculo entre eles evidentemente forte. Sem dúvida, deve ter sido uma lembrança querida para Toby… que, de fato, parecia um pouco frágil no clipe… mas, na maior parte, fez um show épico com seus vocais característicos. Seus fãs também devem ter adorado isso.