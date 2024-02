A maneira única como Patrick Mahomes está tentando vencer seu terceiro Super Bowl

EUestá se tornando um daqueles relacionamentos que definem uma geração no NFL: Patrick Mahomes e a Super Bowl. As duas vezes MVP da NFL liderou seu Chefes de Kansas City de volta ao maior jogo do ano, onde enfrentará o favoritoSão Francisco 49ers no Estádio Allegiant em Las Vegas – mas o caminho para a quarta aparição no Super Bowl em cinco temporadas não foi nada convencional.

Por um tempo, durante a temporada regular, não parecia que Chefes seria AFC material para o campeonato – mas aqui estão eles de novo. E enquanto Mahomes é claro que desempenhou um papel significativo na orientação Cidade de Kansas através de terreno hostil em Búfalo e Baltimoreo quarterback superstar também pode agradecer sinceramente sua defesa desta vez.

A defesa dominante dos Chiefs

Os Chiefs estão reescrevendo sua reputação em tempo real nesta pós-temporada. Antes conhecidos por seu ataque explosivo e capacidade de aparentemente evocar touchdowns à vontade, os Chiefs mudaram o roteiro dos adversários nos playoffs deste ano.

Kansas City está a caminho de terminar com uma das pontuações mais baixas permitidas por jogo de playoff desde os playoffs da NFL de 2000/01. Contra o Contaso Corvose a Golfinhos de Miamios Chiefs cederam apenas 41 pontos no total – uma média de 13,7 por jogo.

A defesa dos Chiefs foi uma unidade de elite durante a temporada regular. Apresentava dois Tudo profissional jogadores, em tackle defensivo Chris Jones e cornerback Trent McDuffiee permitiu apenas 294 pontos – o segundo menor na NFL. Ele pegou Mahomes e um corpo receptor em dificuldades em várias ocasiões, e só melhorou quando o calendário mudou para 2024.

Brock Purdy, Christian McCaffreye o restante 49ers ofensa estará em alerta máximo em Las Vegas em 11 de fevereiro – a defesa dos Chiefs é legítima, e São Francisco terá que operar de forma mais eficiente para superá-lo.

Mahomes e um clube de elite

Mahomes teve o pior desempenho de sua carreira 14 interceptações durante a temporada regular, quando o ataque de Kansas City deu um passo considerável para trás, mas ele ainda não fez uma única escolha nos playoffs em 103 tentativas de passe. A poderosa corrida de Isaías Pacheco – bem como um retorno à forma de Travis Kelce – ajudou Mahomes a redescobrir sua eficiência, e os Chiefs fizeram o suficiente com a bola para retornar ao Super Bowl, apesar de terem sido superados em jardas totais pelos Bills e pelos Ravens.

Mahomes nesta temporada está tentando ganhar um Super Bowl fazendo lances de embreagem e pedindo à sua defesa que cuide do resto. A fórmula está funcionando até agora e precisa funcionar por apenas mais quatro trimestres para que Kansas City levante o Troféu Lombardi de novo. Se isso acontecer, Mahomes – aos 28 anos – se tornará apenas o sexto quarterback a vencer o Super Bowl três vezes em sua carreira.