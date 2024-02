A máscara pós-festa de Jason Kelce no Super Bowl foi “dada” a ele por um garoto de 13 anos

EUSe você fizesse uma comparação lado a lado do irmãos Kelce depois do Super Bowl LVIII, você seria perdoado por pensar que foi realmente Jasão que saiu de campo como tricampeão do Super Bowl, não Travismas o Filadélfia Eagles defensor estava mais do que entusiasmado com a vitória de seus irmãos sobre o São Francisco 49ers enquanto ele festejava em grande estilo com uma máscara “dada” a ele por um aluno da oitava série.

Não houve nenhuma transação real entre o par, pois Kelce admitiu que encontrou a máscara no chão de um clube de Las Vegas no domingo, 11 de fevereiro, mas agora a família de uma criança em idade escolar de Dallas afirma que a máscara é na verdade deles e que a querem de volta.

Jackson Mahomes fica grudento com Jason Kelce em vídeo desconfortável do Super Bowl

“Só comecei a chegar ao próximo nível até que encontrei aquela máscara de luchador,” Jason Kelce disse em seu podcast New Heights. “Inicialmente, quando cheguei lá, você (Travis) estavam tentando me fazer subir no palco com você, e eu pensei, ‘Nah, estarei aqui. Esta é a hora dos seus rapazes.

“Há algo em encontrar aquela máscara de luchador que realmente transformou a noite.”

O pedido de desculpas de Kelce cai em ouvidos surdos

Apesar de Kelce alegando ter encontrado a máscara no chão do clube e pedindo desculpas a quem ela realmente pertencia, uma família fez uma reclamação e está pedindo que ela seja devolvida a eles.

Elias Smith do Texas, que é um grande Chefes de Kansas City fã, diz que a máscara é dele e ele deu para Kelce enquanto eles tiravam uma foto juntos.

Mas na confusão de todo o momento, ele nunca o recuperou e agora quer que o que ele descreve como seu amuleto da sorte seja devolvido a ele.

“Eu dei a ele minha máscara e ele a deixou cair e a pegou de volta”, disse. Smith disse à NBC. “Aí tirei uma foto com ele usando e fiquei ao lado deles por cinco a dez minutos, eles estavam dançando e tudo mais.”

“Eu vi vídeos no Instagram esta semana dele usando-o na próxima festa que foi, então claramente ele nunca o tirou a noite inteira.”