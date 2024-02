A mensagem de Lewis Hamilton para Carlos Sainz depois de ‘assumir’ seu lugar na Ferrari

Ttema mais discutido da primeira coletiva de imprensa do ano da Fórmula 1 teve Lewis hamilton e Carlos Sainzcompreensivelmente, como protagonistas antes do Grande Prêmio do Bahrein de 2024.

Por que? Porque o heptacampeão será o substituto do Sainz na Ferrari e antes da abertura da temporada de 2024, eles foram “coincidentemente” colocados juntos.

Vídeo antigo da F1 mostra Lewis Hamilton dando dicas atrevidas sobre a mudança da Ferrari

Mas não é como se eles fossem forçados a conversar de qualquer maneira, a dupla conversa regularmente e até mostrou respeito mútuo na pista, como no GP da Estíria de 2020, quando Hamilton permitido Sainz para se desvencilhar.

No entanto, naturalmente, eles foram questionados sobre o fato de que Hamilton substituirá o jogador de 29 anos em um ano e ambos admitiram que são apenas negócios e que o relacionamento deles não foi prejudicado.

“Há um enorme respeito entre todos nós e eu tenho um enorme respeito por Carlos”. Hamilton disse à mídia antes do GP do Bahrein. “Não sinto que haja qualquer animosidade ou algo assim.

“Não é uma coisa pessoal, é o que acontece neste mundo das corridas e espero que nada mude entre nós por causa disso, não acho que mudará.”

Sainz é mais do que compreensivo

Sainz provavelmente não esperava deixar Maranello até 2026, pois havia relatos de que ele se tornaria a figura central do projeto Audi F1.

Mas o esporte é acirrado e as equipes não perderão tempo em fazer o que quer que lhes garanta alguns décimos extras na pista, e é por isso que Sainz foi substituído por um vencedor de 103 Grandes Prémios.

E o madridista não está chateado com isso, ele entende porque aconteceu e, claro, fez o mesmo quando tomou Sebastián Vettelde Ferrari assento em 2020.

Hamilton, durante coletiva de imprensa no circuito de Sakhir.PA

“Acho que é assim que o esporte funciona” Sainz disse à mídia. “E obviamente tenho muito respeito por Lewis e pelo sucesso que ele teve.

“E obviamente sua escolha de se juntar Ferrari. Eu teria feito o mesmo na posição dele.”