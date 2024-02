A mensagem do Príncipe William em meio à recuperação de Kate Middleton sugere sua condição

Príncipe William deu uma dica sobre a condição de sua esposa, Kate Middletondepois de ter sido submetida a uma cirurgia em 17 de janeiro para um problema abdominal não revelado na The London Clinic.

Surgem preocupações sobre a saúde de Kate Middleton após complicações no pós-operatório

Como resultado disso, ela ficou em grande parte incapacitada dos deveres reais e só retornará a eles totalmente após o período da Páscoa, enquanto se recupera da cirurgia silenciosa, a conselho dos médicos do Adelaide Cottage, em Windsor.

Mas ninguém sabe realmente para que serviu a cirurgia, e especulações anteriores são de que foi para remover o trauma induzido por seu trabalho de parto que poderia ter causado refluxos ácidos, causando enjôos matinais.

Um possível procedimento apontado também foi a histerectomia, a retirada do útero, já que a futura rainha está na casa dos 40 anos, tem três filhos e deve passar pela menopausa a qualquer ano, se é que ainda não o fez.

O que quer que tenha sido, não é cancerígeno, de acordo com a única informação divulgada por Middleton, mas foi grave o suficiente para essencialmente deixá-la desmaiada por um tempo, já que ela precisa não apenas do marido, mas de seus pais e irmãos para viver diariamente vida. em sua recuperação

Quando William retornará?

A família se uniu em torno dela, com os pais de Middleton ajudando a cuidar Príncipes George e Louis e Princesa Charlotteque são todas crianças pequenas, enquanto Príncipe William ele próprio se afastou brevemente de suas próprias obrigações de cuidar de sua esposa indefinidamente.

“Ainda não temos uma data para o retorno de William”, Matt Wilkinson disse ao The Sun. “Então, estamos naquela situação em que [the Princess of Wales] está em casa, esperando que ela se acomode, antes de vermos William novamente.

“Sabemos que Kate só voltará depois da Páscoa. Mas acho que William, como pai e marido dedicado, pode demorar o tempo que Kate precisar que ele esteja lá e essa é a mensagem que eles estão enviando para nós. “