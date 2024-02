A mensagem emocionante de Travis Kelce após as filmagens do desfile do Super Bowl

O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, diz que é “de coração partido” sobre o tiroteio ocorrido em Quarta-feira no final da equipe Desfile do Super Bowl.

Segundo as autoridades, duas pessoas morreram e pelo menos 22 pessoas foram baleadas fora estação da União minutos após a equipe encerrar o desfile e comício.

Travis Kelce: “KC, você significa muito para mim”

Kelceque tem sido uma peça inestimável do Chefes três campeonatos dos últimos cinco anos, compartilhou seus sentimentos online após o terrível incidente.

A mensagem completa do tight end em X ler “Estou com o coração partido pela tragédia que aconteceu hoje. Meu coração está com todos que vieram comemorar conosco e foram afetados. KC, você significa muito para mim”.

Patrick Mahomes e a esposa dele, Brittany Mahomestambém compartilhou mensagens nas redes sociais lamentando o incidente.

A curta mensagem do quarterback lida “Orando por Kansas City…” junto com três emoji de mãos em oração.

A esposa dele, Bretanhacondenado Quarta-feira atirando dizendo “atirar em pessoas nunca é a resposta” e que ela estava “orando por Kansas City e pela América em geral, isso é difícil”.

Vídeo mostra o caos durante o desfile dos Chiefs enquanto tiros são disparados

Os Chiefs, a NFL e outras franquias da liga postaram declarações online compartilhando sua dor pela tragédia e oferecendo seu apoio ao Cidade de Kansas comunidade.

O Dia dos Namorados esperava-se que o desfile reunisse mais de um milhão de pessoas em Kansas City para comemorar a vitória do time 22-25 vencer o San Francisco 49ers no Super Bowl LVIII.

Polícia de Kansas City e a NFL confirmaram que nenhum jogador ou equipe estava entre os feridos.

Embora a polícia tenha três suspeitos sob custódia, nenhum motivo foi divulgado.