Adiretor Carl Weathers está pronto para uma apresentação final, coroando uma carreira histórica que inclui papéis icônicos nos filmes “Rocky” e na série de sucesso do Disney+ ‘The Mandalorian’.

Notavelmente associado às campanhas do Super Bowl da gigante de apostas esportivas online FanDuel, Tempos foram apresentados em teasers de seu próximo comercial, centrado na ex-estrela da NFL Rob GronkowskiA tentativa ao vivo de chutar uma cesta de campo, marcada pouco antes do início do jogo, com um spot subsequente transmitido durante o próprio Big Game.

FanDuel mudará seus planos?

Tragicamente, Tempos faleceu durante o sono, o que levou FanDuel a reconsiderar sua estratégia comercial.

Inicialmente escalado como treinador em teasers Tempos‘papel ainda será preservado, confirma Andrew Sneyd, vice-presidente executivo de marketing da FanDuel. Em consulta com Tempos‘ família, ajustes serão feitos para garantir que sua inclusão permaneça respeitosa e apropriada.

Embora o evento de field goal ao vivo permaneça inalterado, Sneyd explica que serão feitas alterações na representação de Weathers no anúncio do jogo. Cenários previamente elaborados, dependentes de Gronkowskisucesso ou fracasso, são considerados inadequados.

A equipe da FanDuel está colaborando diligentemente com os editores para retrabalhar o conteúdo de maneira adequada às circunstâncias, mantendo comunicação contínua com Tempos‘ família para garantir seu conforto durante todo o processo.

Navegar nesta tarefa delicada tem sido emocionalmente desgastante para a equipe, que se esforça para honrar a memória de Weathers com dignidade e reverência.

Apesar dos desafios, Sneyd reflete sobre o profundo impacto de Weathers, descrevendo-o como um farol de positividade e inspiração. Com dedicação sincera, FanDuel se esforça para homenagear o legado de Weathers de uma maneira condizente com seu espírito extraordinário.