A NCAA sofre outra derrota após a decisão de um juiz sobre suas regras: o que isso significa para Olivia Dunne, Bronny James e Shedeur Sanders?

TA NCAA perdeu outra batalha legal na sexta-feira, quando um juiz federal proibiu a organização de aplicar suas regras que proíbem compensação de nome, imagem e aparência para recrutas, concedendo uma liminar exigida pelos estados de Tennessee e Virgínia.

Foi outro golpe na capacidade da NCAA de governar os esportes universitários e mais de 500.000 atletas.

Gabe Feldman, professor de direito esportivo em Tulane, disse que um ato do Congresso poderia salvar a NCAA, mesmo tendo observado que se tratava apenas de uma liminar em um tribunal distrital, da qual se esperava que a NCAA apelasse. Isso iria para o 6º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, que supervisiona Tennessee, Kentucky, Ohio e Michigan.

“Não há dúvida de que a NCAA nunca enfrentou tantos ataques de áreas diferentes ao mesmo tempo”, disse Feldman. “E as coisas estão crescendo como uma bola de neve. E acho que é por isso que há tantas discussões sérias sobre como os esportes universitários precisam mudar e como serão essas mudanças.”

Distrito dos EUA Juiz Clifton Corker no Distrito Leste do Tennessee emitiu a liminar que mina o que tem sido um princípio fundamental do modelo de amadorismo da NCAA durante décadas: Terceiros não podem pagar recrutas para frequentar uma escola específica.

O juiz escreveu que a posição da NCAA provavelmente viola a lei antitruste, com o Congresso até agora relutante em conceder uma isenção à associação. O juiz disse que os atletas com uma janela limitada ficam prejudicados por não serem capazes de saber o seu verdadeiro valor antes de se comprometerem com uma escola.

A decisão levantou questões sobre se os reforços abririam subitamente as comportas com ofertas a potenciais recrutas. Diretor atlético do estado de Oklahoma Chade Weiberg disse que os Cowboys anteciparam a decisão, mas “estamos aguardando mais orientações da Big 12 Conference e da NCAA”.

A NCAA disse que revisaria a decisão e conversaria com suas escolas membros sobre possíveis mudanças políticas. Mas a NCAA disse que virar as regras apoiadas pelos seus membros “de cabeça para baixo” só piorará uma situação já caótica e diminuirá as proteções que impedem os atletas de serem explorados.

“Uma interminável colcha de retalhos de leis estaduais e opiniões judiciais deixam claro que a parceria com o Congresso é necessária para fornecer estabilidade para o futuro de todos os atletas universitários”, disse a NCAA em seu comunicado no mesmo dia em que o presidente da NCAA, Charlie Baker, discutiu a situação no Capitólio.

“Acho que, no final, precisaremos que o Congresso faça alguma coisa”, disse Baker. “Porque as pessoas tirarão muitas conclusões das decisões judiciais. E depois surgirão novas.”

Helen Drew, professora de direito desportivo na Universidade de Buffalo, disse que Baker não está identificando nenhum projeto de lei específico para o Congresso. Ela também disse que tudo isso está acelerando rapidamente depois que a NCAA não fez praticamente nada durante anos.

“Por que eles não abordaram isso?” Drew disse. “O modelo está desmoronando.”

Os procuradores-gerais do Tennessee e da Virgínia entraram com uma ação federal em 31 de janeiro desafiando as regras NIL da NCAA depois que foi revelado que a Universidade do Tennessee estava sob investigação por possíveis infrações.

Eles argumentaram que, desde que a NCAA suspendeu a proibição de que os atletas pudessem lucrar com sua fama em 2021, os recrutas estão levando em consideração as oportunidades NIL quando escolhem uma escola – decisões que não devem ser limitadas. O juiz observou a alegação da NCAA de que permitir que os chamados coletivos NIL – entidades empresariais apoiadas por incentivadores – fizessem acordos com recrutas iria eviscerar a diferença entre o atletismo universitário e os esportes profissionais.

“Embora a NCAA permita que estudantes-atletas lucrem com seu NIL, ela não consegue mostrar como o momento em que um estudante-atleta entra em tal acordo destruiria o objetivo de preservar o amadorismo”, escreveu o juiz.

Corker deixou claro que acredita que os estados provavelmente prevalecerão no longo prazo.

O procurador-geral do Tennessee, Jonathan Skrmetti, disse que a liminar garante que os direitos dos atletas serão protegidos da “proibição ilegal de recrutamento NIL” da NCAA. Ele disse que a luta maior continua.

“Litigaremos este caso em toda a extensão necessária para garantir que o monopólio da NCAA não possa continuar a prejudicar os estudantes-atletas do Tennessee”, disse Skrmetti. “A NCAA não está acima da lei e a lei está do nosso lado.”

Procurador-Geral da Virgínia Jason Miyares classificou a liminar como uma decisão significativa para atletas que merecem a liberdade de negociar e se beneficiar enquanto a NCAA e suas escolas membros ganham milhões.

“É justo que eles tenham mais liberdade sobre o que ganham”, disse ele. “A NCAA aproveitou jovens atletas talentosos por muito tempo.”

Joshua Lens, professor assistente da Universidade de Arkansas e ex-administrador de atletismo universitário, considerou esse processo e a ordem do juiz muito específicos. Lens disse que a NCAA ainda pode fazer cumprir suas outras regras NIL. Se isto se tornará um precedente nacional depende da resposta da NCAA.

A NCAA já não está aplicando certas regras de transferência após a decisão de um juiz federal em dezembro.

“Acho que a NCAA vai fazer uma pausa por um minuto na tentativa de fazer cumprir a chamada proibição de recrutamento do NIL”, disse Lens.

A liminar ajuda a Universidade do Tennessee, que enfrenta um inquérito da NCAA sobre possíveis violações de recrutamento. Funcionários da universidade se recusaram a comentar na sexta-feira, mas seu reitor revelou em 30 de janeiro, em uma carta contundente a Baker, que a associação estava alegando que o Tennessee violou as regras do NIL por meio de acordos feitos entre atletas e um coletivo NIL financiado por reforços que apoia atletas voluntários. Donde Plowman chamou de “intelectualmente desonesto” o fato de os funcionários da NCAA perseguirem casos de infrações como se os alunos não tivessem direitos NIL.

A autoridade da NCAA para regular a compensação dos atletas tem sido atacada por diversas vias e os seus problemas jurídicos estão a aumentar.

O caso do Tennessee é um dos pelo menos seis processos antitruste que a NCAA está defendendo, pois também pede proteções antitruste ao Congresso. Um funcionário do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas decidiu no início de fevereiro que os membros do time masculino de basquete de Dartmouth são funcionários da escola e poderiam votar para formar um sindicato, o que os jogadores planejam fazer.