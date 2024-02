A noite épica do Grammy de Taylor Swift: todas as estrelas que queriam uma foto com ela

Taylor Swift e os fãs de música como um todo se lembrarão do 66º Grammy Awards como um dos mais memoráveis. Enquanto o PensilvâniaA artista nascida não ganhou a maioria de suas indicações, ela levou para casa dois prêmios e se tornou a primeira artista a ganhar o prêmio de Melhor Álbum quatro vezes.

Swift, que estava sem namorado Travis Kelce (devido às suas funções no Super Bowl LVIII em Las Vegas), compareceu à gala com a amiga e cantora Lana Del Rey como acompanhante. Ela também lançou uma ‘bomba’ sobre legiões de Swifties em todo o mundo ao anunciar seu próximo álbumDepartamento de Poetas Torturadoso primeiro em dois anos.

Celebridades abordaram Taylor Swift durante toda a noite do Grammy

Mas antes de ganhar qualquer prêmio histórico ou fazer qualquer anúncio, ela alegremente tirou fotos com vários fãs famosos durante a noite.

“KING SWIFTIE e QUEEN TAYLOR SWIFT só para você”, escreveu o icônico MC Flavor Flav. O membro do Public Enemy mal podia esperar para compartilhar sua foto com o superstar, e o fez durante o evento ao vivo.

Boygenius, liderado pela maior vencedora da noite, Phoebe Bridgers (4 troféus, três com o grupo), também se aproximou da mesa de Taylor Swift para tirar fotos com ela. Bridgers e Swift colaboraram diversas vezes no estúdio.

Sua foto mais memorável veio no final da noite: uma foto com a lenda da música canadense Celine Dion. A cantora de ‘My Heart Will Go On’ entregou o prêmio de Álbum do Ano a Swift. A dupla se abraçou ao longo dos anos e isso apareceu nos bastidores da Crypto.com Arena.

Enquanto isso, Ed Sheeran, que foi indicado, mas voltou para casa vazio no Grammy Awards de 2024, também abordou seu amigo Taylor. Ambas posaram para as câmeras e compartilharam uma conversa perto da mesa que ela dividia com Lana Del Rey e o produtor Jack Antonoff.