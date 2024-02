A nova era no Man United começa com uma derrota. Man City vence e diminui diferença para o Liverpool

Tsemana começou no Manchester United com Jim Ratcliffe concluindo a compra de uma participação minoritária e estabelecendo um plano de três anos para retornar o clube ao topo do futebol inglês, tirando os rivais locais Manchester City e Liverpool “do poleiro” no processo .

Terminou com o time sendo derrotado em seu próprio estádio pelo Fulham – adversário na metade inferior da classificação – e derrotado por 2 a 1, perdendo terreno na corrida pela qualificação para a Liga dos Campeões.

Não só a série de quatro vitórias consecutivas do sexto colocado United na liga chegou ao fim no sábado, como também o quarto colocado Aston Villa derrotou o Nottingham Forest por 4 a 2. Isso deixou uma diferença de oito pontos entre Villa e United após 26 de 38 jogos.

Resta saber se a Premier League terá quatro ou cinco vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada. O quinto colocado Tottenham está três pontos à frente do United e tem um jogo a menos.

Não conseguir se classificar para esta competição lucrativa será um grande golpe para o status do United, sem falar nas suas finanças. Isso também pode significar o fim do técnico do United, Erik ten Hag, já que Ratcliffe busca elevar os padrões do gigante caído.

Dave Brailsford, diretor esportivo da INEOS, de propriedade de Ratcliffe, e agora membro do conselho do United, estava na cabine dos diretores em Old Trafford para ver o time sofrer o gol decisivo em um contra-ataque aos sete minutos dos acréscimos. Alex Iwobi marcou a finalização, selando a primeira vitória do Fulham em Old Trafford desde 2003, com os jogadores do United avançando em busca da vitória após o empate de Harry Maguire aos 89 minutos.

“Depois de uma derrota, você tem que ver o quadro geral”, disse Ten Hag, “e o quadro geral parece muito bom”.

Douglas Luiz marcou dois dos gols do Villa, com Ollie Watkins e Leon Bailey também marcando na primeira vitória em casa em 2024. Uma das três derrotas no Villa Park este ano foi para o United.

“Se chegarmos ao jogo 33 na mesma posição, talvez olhemos para a Liga dos Campeões”, disse o técnico do Villa, Unai Emery. “Por enquanto, trata-se de estar entre as sete primeiras posições.

Manchester City vence

O segundo colocado City reduziu a diferença para o Liverpool para um ponto na corrida pelo título ao derrotar o Bournemouth por 1 a 0, com Phil Foden marcando o gol da vitória aos 24 minutos após um rebote, depois que Erling Haaland teve um chute defendido.

O Arsenal tentará fazer o mesmo quando a equipe de Mikel Arteta, que está quatro pontos atrás do City, terceiro colocado, receber o Newcastle no sábado.

Foi o 16º gol de Foden na temporada em todas as competições, já empatando em uma única temporada.

Éverton negou

O Everton, ameaçado de rebaixamento, concedeu o empate no quinto minuto dos acréscimos para empatar em 1 a 1 em Brighton. Uma vitória teria deixado o Everton três pontos à frente dos três últimos colocados e encerrado uma série de oito jogos sem vitórias no campeonato.

Em vez disso, Lewis Dunk cabeceou após cruzamento de Pascal Gross para anular o gol de Jarrad Branthwaite para o Everton no Amex Stadium.

A gestão do recém-contratado técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, começou bem, com seu time vencendo o penúltimo Burnley por 3 a 0.