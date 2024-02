A paixão de Mark Zuckerberg pelo MMA alerta os investidores sobre o potencial de ‘ferimentos graves e morte’

Mark Zuckerberg adora MMA, mas sua paixão pelo esporte resultou em um alerta aos investidores sobre como isso poderia afetar negativamente os negócios da Meta.

Numa nova divulgação financeira para 2024, a Meta – empresa-mãe de redes sociais como Facebook e Instagram – abordou potenciais factores de risco para o negócio, que incluiu uma nota sobre o crescente interesse de Zuckerberg em desportos de combate. Zuckerberg, 39, começou a treinar jiu-jitsu brasileiro e, eventualmente, MMA, quando provocou uma possível luta contra o bilionário Elon Musk.

Zuckerberg sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho durante o treinamento, o que provavelmente levou ao alerta aos investidores sobre como seu interesse em esportes de combate poderia impactar o negócio.

“Atualmente dependemos dos serviços contínuos e do desempenho de nosso pessoal-chave, incluindo Mark Zuckerberg”, escreveu Meta em uma divulgação financeira enviada aos investidores. “Senhor. Zuckerberg e alguns outros membros da administração participam em diversas atividades de alto risco, como esportes de combate, esportes radicais e aviação recreativa, que apresentam risco de ferimentos graves e morte.

“Se o Sr. Zuckerberg ficar indisponível por qualquer motivo, poderá haver um impacto adverso material em nossas operações.”

Em resposta aos fatores de risco listados, Zuckerberg acessou o Threads com um GIF apresentando o campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski que dizia “alto risco = alta recompensa”.

Zuckerberg, que atua como CEO da Meta e também como maior acionista da empresa, trabalhou com vários nomes notáveis ​​do MMA, como Volkanovski e o ex-rei dos médios Israel Adesanya. Ele também foi promovido à faixa azul no treinamento de jiu-jitsu brasileiro com o famoso instrutor Dave Camarillo.

Zuckerberg passou meses provocando uma possível luta contra Musk enquanto os gigantes da mídia social continuavam indo e voltando sobre a possibilidade de se encontrarem na jaula. As negociações eventualmente envolveram o CEO do UFC, Dana White, mas os dois lados nunca chegaram a um acordo, e Zuckerberg e Musk apontaram o dedo para quem era o culpado pelo desmoronamento da luta.

Mesmo assim, Zuckerberg continuou seu treinamento, o que acabou levando à ruptura do LCA que exigiu que ele se submetesse a uma cirurgia reconstrutiva na perna. Isso provavelmente o tirou do escritório por vários dias enquanto se recuperava.