A que horas é o NFL Pro Bowl 2024? Canal de TV, onde assistir online, programação

Tele Pro Bowl da NFL é um jogo anual de estrelas com os melhores jogadores do Conferência de Futebol Americano (AFC) contra aqueles do Conferência Nacional de Futebol (NFC)mas quais são os detalhes mais importantes para 2024?

Fundado em 1951, normalmente ocorre no final do NFL temporada, depois do Super Bowl e em 2024, acontecerá no domingo, 4 de fevereiro, antes da partida decisiva do Troféu Lombardi.

O processo de seleção envolve uma combinação de votação de torcedores, jogadores e treinadores, com cada grupo contribuindo para a escalação de jogadores de cada time. O formato do jogo evoluiu ao longo dos anos, com alterações feitas para aumentar a competitividade e o interesse dos fãs.

Embora o Pro Bowl sirva como uma vitrine para talentos e conquistas individuais, é frequentemente criticado por sua falta de intensidade em comparação com os jogos da temporada regular devido a preocupações com lesões, razão pela qual os jogadores do Pro Bowl San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs vai pular o jogo, que acontece sete dias antes do Super Bowl.

Apesar disso, o evento continua popular entre os fãs, pois oferece a oportunidade de ver craques de diferentes times competirem no mesmo campo, bem como em vários eventos e atividades, incluindo desafios de habilidade, tornando-o um destaque do NFL calendário.

A que horas é o NFL Pro Bowl 2024?

Para 2024, o NFL Pro Bowl começará às 15h ET/12h PT.

Onde assistir ao NFL Pro Bowl 2024?

Será transmitido ao vivo pela ABC e ESPN para quem assistir pela televisão a cabo.

Onde assistir ao NFL Pro Bowl 2024 online?

Mas para quem não consegue assistir na TV, pode ser transmitido online através da ESPN+ e DirecTV Stream.

Cronograma do NFL Pro Bowl 2024

Domingo, 4 de fevereiro de 2024.

Camping World Stadium, Orlando, Flórida.