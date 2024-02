A Rainha Camilla tem um carinho secreto pelo Príncipe Harry?

A Rainha Camilla revelou inadvertidamente um possível carinho oculto por seu enteado, o Príncipe Harry, apesar de sua história tumultuada.

Príncipe Harry fala sobre ter visto o rei Charles em meio à batalha contra o câncer

A revelação veio à tona durante um recente encontro com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenskano Casa Clarenceonde uma exibição inesperada de fotografias de família sugeria uma relação mais suave entre os Duquesa e a Duque de Sussex.

Meghan Markle ausente dos retratos de família na Clarence House

O encontro capturado em uma postagem de mídia social apresentada Camila envolvido em conversa com Zelenskacom especial atenção para o conjunto de retratos que adornam as paredes do Quarto Jardim.

Notavelmente ausente das queridas lembranças familiares estava Meghan Markle, Harry esposa, marcando uma omissão notável que gerou intriga e especulação.

Em seu sincero livro de memórias, “Poupar,” Príncipe Harry já havia castigado sua madrasta, descrevendo-a com epítetos contundentes e alegando comportamento manipulador com o objetivo de melhorar sua imagem pública.

Porém, a presença de um adolescente atormentar nos retratos de família sugere um degelo das tensões entre os dois, apesar da aspereza do passado.

O revés de segurança do príncipe Harry no tribunal

O do duque recente revés legal, em que perdeu uma contestação judicial contra o do governo britânico A decisão de reduzir a sua protecção financiada pelos contribuintes após a sua retirada dos deveres reais aumenta ainda mais a complexidade da dinâmica familiar.

Apesar dos argumentos da sua equipa jurídica de tratamento injusto, o tribunal decidiu contra Harry apelo, levando a planos para novos recursos legais.

Comentando a decisão do tribunal, um porta-voz do Duque enfatizou a necessidade de um tratamento equitativo de acordo com os protocolos estabelecidos.

No entanto, o Escritório em casa manteve a sua posição, citando a robustez e a propriedade do sistema de segurança protetora do Reino Unido.

Na sequência destes desenvolvimentos, Camila calor recém-descoberto em relação Príncipe Harry serve como um lembrete comovente das complexidades da família real.

Embora as tensões persistam, os gestos sutis de afeto sugerem um relacionamento mais matizado a portas fechadas.