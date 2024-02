A reação de Hailey Van Lith à palestra da equipe LSU mostra por que os fãs a adoram

Hailey Van Lith está se tornando cada vez mais popular entre os fãs de basquete universitário e sua última aparição na quadra oferece uma explicação de por que ela está cotada para um grande futuro na WNBA.

A jovem de 22 anos já provou que não tem medo de mexer a panela depois de alternar entre o Universidade da Luisiana e Estado da Luisiana no verão passado, juntando-se a nomes como Anjo Reese e Mikayla Williams no Tigres da LSU lista.

No entanto, a sua transferência de um lado para o outro do Estado produziu resultados contraditórios numa campanha turbulenta para os Tigres.

Relatos de brigas internas entre companheiros de equipe e treinador principal Kim Mulkey apenas colocaram um pouco de lenha na fogueira, mas os Tigres ainda podem conquistar o título nesta temporada.

De Lith pode não ser tão conhecido na NCAA quanto Reeseque é conhecida como a ‘Barbie Bayou’ devido a seus lucrativos acordos de patrocínio e à educação de Baton Rogue.

Mas ela ainda é uma figura popular entre os fãs, pelo menos, e seu vídeo viral mais recente os fez rir.

Durante uma conversa da equipe no jogo com seu treinador, Van Lith parecia perplexo e confuso enquanto Mulkey repassava as instruções em sua prancheta.

Os fãs notaram a filmagem nas redes sociais e reagiram com hilaridade, alegando que ela “não tinha ideia” do que fazer com as táticas que seu treinador havia preparado.

A vida de Hailey Van Lith longe do basquete

É seguro dizer que Van Lith não é uma personagem tímida depois de postar imagens em suas contas de mídia social.

E os fãs claramente adoram se manter atualizados, já que De Lith agora tem 941 mil seguidores no Instagram, aproximando-se cada vez mais da marca de um milhão.

De Lith prefere passar o tempo livre viajando para o exterior, postando recentemente imagens de suas férias na Itália e participando de festas em barcos usando biquínis que deixam pouco para a imaginação.

Mas depois de seu momento esquecível durante o jogo e das recentes derrotas consecutivas da LSU para Estado do Mississippi e Carolina do Sulela espera acertar as coisas contra a Flórida em 4 de fevereiro.