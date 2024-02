A reação inestimável de Travis Kelce após ganhar uma camisa do astro do futebol Antoine Griezmann antes do Super Bowl

EUnão é segredo que a estrela do Athletico Madrid Antonio Griezmann é um NFL Super-fã. O astro francês expressou seu amor pelo futebol americano em diversas ocasiões, chegando até a viajar para assistir ao jogo de seu time favorito. Chefes de Kansas City quando não está ocupado com os seus compromissos com a equipa madrilena.

E é precisamente a equipa de Griezmann, a Chefes de Kansas Cityque pela segunda vez consecutiva estão jogando Super Bowl final. Também é a terceira final em quatro anos. Nada mal.

A reação inestimável de Travis Kelce após receber uma camisa de Antoine Griezmann

Antes do tão aguardado jogo que verá os Chiefs enfrentarem o São Francisco 49ers na próxima segunda-feira, o Vencedor da Copa do Mundo decidiu fazer um gesto especial – talvez feito para trazer mais sorte ao seu time e jogador favorito antes do encontro.

Griezmann enviou uma camisa autografada do Athletic Madrid para Travis Kelce, que nos últimos meses viu sua fama disparar não apenas por suas impressionantes atuações em campo, mas também por seu relacionamento de destaque com o cantor TTaylor Swift.

Ele recebeu a camisa de um jornalista espanhol em entrevista coletiva e sua reação foi impagável. “Isso é selvagem, baby”, disse ele depois de olhar surpreso por vários segundos. “Com certeza vou aceitar… isso é como o Natal, cara”, disse o tight end. Finalizou com uma mensagem ao atacante do Athletico Madrid: “Vamos tentar conquistar a vitória para você”.