A ‘recuperação constante’ de Kate Middleton brilha quando ela se muda para Sandringham

Kate Middletona recente mudança de sua casa em Adelaide Cottage para Sandringham em Norfolk está sendo vista como um sinal positivo de sua recuperação da recente cirurgia abdominal. Com as crianças em férias de meio período, a família Wales decidiu passar algum tempo de qualidade na propriedade rural da família real, Sandringham. Esta mudança foi saudada como uma indicação clara da “recuperação constante” de Kate, poucas semanas após a cirurgia em janeiro.

Ex-correspondente real da BBC Jenny Bond compartilhou seus pensamentos sobre a mudança de Kate, dizendo: “Acho muito encorajador que Kate esteja bem o suficiente para fazer a viagem para Sandringham. Isso mostra que ela está se recuperando de forma constante.” Ela também observou que a mudança de cenário provavelmente será um alívio bem-vindo para Kate durante sua recuperação.

Jennie Bond também destacou que Norfolk é facilmente acessível a partir de Londres, o que o torna um refúgio conveniente para a família real. Ela mencionou: “Uma das grandes belezas de Norfolk é que ela é muito acessível a partir de Londres. Claro, se você pertence à realeza, pode chegar a qualquer lugar mais rápido do que a maioria – e às vezes eles provavelmente usam um helicóptero – mas mesmo de carro é apenas algumas horas e isso torna tudo muito mais fácil do que chegar a Balmoral.”

O especialista real enfatizou que Norfolk oferece à família os espaços abertos que eles desejam, longe da rota de voo de Heathrow, que pode ser intrusiva em Windsor. Ela também mencionou que a família tem amigos em Norfolk, como o Marquês e a Marquesa de Cholmondeley, com quem podem se divertir.

Ainda não se sabe quando ela retomará seu trabalho real

Após a cirurgia de Catarina em janeiro, foi anunciado que ela não retornaria aos deveres reais antes da Páscoa. Durante uma cerimônia de investidura no Castelo de Windsor Príncipe William compartilhou uma rara visão sobre a internação de Catherine no hospital, elogiando as enfermeiras que cuidaram dela. De acordo com Patricia Spruce, que recebeu um MBE por seu trabalho no NHS Trusts, William mencionou que Catherine tinha duas enfermeiras filipinas cuidando dela e elas eram “incríveis e gentis”.

A decisão da família de passar algum tempo em Sandringham sinaliza um progresso positivo na recuperação de Kate e proporciona-lhes o ambiente tranquilo de que necessitam durante este período.