A resposta implacável de Turki Alalshikh às demandas da Ferrari de Gervonta Davis

A algumas semanas atrás, o conselheiro saudita Turki Alalshikh – que foi responsável pela realização de grandes eventos de boxe para Arábia Saudita – mencionou querer trazer Gervonta “Tank” Davis ao seu país para enfrentar Devin Haney.

Davis respondeu no Twitter logo depois, revelando que tinha ficou chateado durante negociações anteriores ao mesmo tempo que faz exigências: “Se eles me querem, têm que me enviar algo… tipo 2 Ferraris“.

Devin Haney e Gervonta Davis desafiados por oficial esportivo saudita

Tank Davis e Turki Alalsikh trocam golpes

Agora, as idas e vindas não diminuem. Primeiro, Alalshikh abordou os comentários de Davis sobre as Ferraris.

“Eu ouvi (o que) Davis disse… eu digo a ele: nós lhe enviaremos duas luvas se você quiser, é isso.”

Alalshikh não pareceu gostar dos comentários e está claramente tentando jogar duro.

Enquanto isso, Davis reservou um tempo para responder mais uma vez, deixando claro que seu comentário não deveria ser levado a sério; ao mesmo tempo que deixa claro que ele não precisa de apostilas.

Davis nunca desistiu de nada (embora tenha excluído o tweet), especialmente das negociações. Ele sabe o seu valor e só vai lutar onde quiser.

Isso poderia tirá-lo da disputa pelos sauditas, especialmente se eles continuarem a cutucar o urso.