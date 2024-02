A resposta inesperada de Andy Reid à sua briga no Super Bowl com Travis Kelce

Ano meio do Chefes de Kansas City‘ Super Bowl triunfar sobre o São Francisco 49ersum momento surpreendente se desenrolou quando o tight end Travis Kelce treinador empurrado Andy Reid à margem. Numa demonstração de frustração durante o primeiro tempo, Kelce reagiu fortemente ao ser afastado de uma jogada, resultando em um empurrão forte que fez com que Reid perdesse o equilíbrio.

“Ele me mantém jovem”, disse Reid após o jogo.

“Não tão bom [balance] – ele testou aquele quadril. Ele me pegou desequilibrado – normalmente eu o pego um pouco, mas não tinha nenhum pé embaixo de mim”.

Apesar da intensidade do momento, ambos Kelce e Reid mais tarde riu do incidente, com Kelce referindo-se a ser “microfone”, uma prática comum em que os jogadores usam microfones durante os jogos para obter informações dos fãs.

“Ah, vocês viram isso? Eu vou manter isso entre nós, a menos que meu microfone diga ao mundo.” Travis Kelce observado.

“Eu estava apenas dizendo a ele o quanto eu o amo.”

Sem ressentimentos

Embora essas trocas sejam normalmente capturadas em vídeos detalhados da equipe, resta saber se os Chiefs incluirão essa interação.

Nas respectivas coletivas de imprensa pós-jogo, ambos Reid e Kelce enfatizou que não houve ressentimentos, destacando o respeito mútuo e a camaradagem em meio ao jogo de alto risco.

“Ele adora jogar e ajudar seu time a vencer”, disse Reid.

“Não é uma coisa egoísta. Por mais que ele esbarre em mim, eu vou atrás dele. Nós entendemos isso. Ele apenas me pegou desequilibrado.”