A reunião de Taylor Swift e Katy Perry em Sydney se torna viral, enquanto Taylor estabelece outro recorde mundial

Katy Perry fez uma aparição surpresa em Taylor Swift‘s Eras Tour em Sydney, Austrália, mostrando seu apoio ao seu “velho amigo” e ex-rival. A estrela pop fez uma pausa em suas funções como jurada em ídolo americano para assistir ao show e até compartilhou uma linda selfie com Swift nas redes sociais.

Durante o concerto, Perada teve uma reação divertida quando Swift tocou “Sangue ruim”, a música que diziam ser sobre sua rivalidade anterior. Em um vídeo que ela postou, Perry arregalou os olhos com humor enquanto assistia Rápido cante a música, aparentemente zombando da história entre eles.

Katy Perry, Rita Ora e Travis Kelce dançam no primeiro show de Taylor Swift em SydneyTwitter

A rivalidade entre Perry e Swift supostamente começou quando Perry supostamente contratou alguns dos dançarinos de apoio de Swift para sua própria turnê. Swift revelou mais tarde em uma entrevista à Rolling Stone de 2014 que “Sangue ruim” foi de fato escrito sobre uma colega estrela pop que fez algo “tão horrível” que as transformou em “inimigas diretas”.

Perry respondeu aos comentários de Swift com sua música “Swish Swish“apresentando Nicki Minaj e abordou a rivalidade durante uma aparição no O Late Late Show com James Corden em 2017. No entanto, os dois finalmente se reconciliaram em 2019, como simbolizado por Swift enviando a Perry um ramo de oliveira de verdade e sua interação lúdica no videoclipe de “Você precisa se acalmar.”

Taylor anunciou a versão do Albatross

Avançando para 2024, a presença de Perry no show de Swift foi um destaque, junto com outras celebridades na plateia. O show também contou com momentos especiais, incluindo a aparição surpresa de Sabrina Carpinteiro, Travis Kelce na plateia e o anúncio de uma nova versão do próximo álbum de Swift, Departamento de Poetas Torturadoscom uma faixa bônus chamada “O Albatroz.”

A reconciliação entre Perry e Swift tem sido evidente, com Swift reconhecendo o gesto de Perry de enviar o ramo de oliveira e expressando que eles têm se dado bem desde então. Este reencontro e o apoio contínuo um ao outro demonstram uma mudança positiva em seu relacionamento.

E em outra notícia, foi anunciado que Rápido é oficialmente o artista mais transmitido na história do Spotify, em créditos principais, ultrapassando Drake e se tornando a primeira artista feminina a deter este título.