A suíte de Kim Kardashian no Super Bowl parece chata em comparação com a de Taylor Swift

Não é chocante isso Kim Kardashian trancou uma suíte de luxo no Super Bowl e até a encheu de celebridades – mas o que é surpreendente é como NÃO iluminada ela foi comparada a Taylor Swift‘s.

As fotos mostrando suas respectivas suítes foram divulgadas, e temos que dizer… a caixa KarJenner – pelo menos em algumas partes do jogo – parece uma espécie de festa de soneca quando você vê a cena animada em T -Área do Swift.

Confira as fotos você mesmo e nós deixaremos você decidir qual suíte parece ser a melhor hora.

Na suíte de Kim, há pessoas curvadas e apoiadas nas mãos, como se o tempo estivesse acabando – e um cara lá dentro parece que está prestes a tirar uma longa soneca.

A vibração oposta estava acontecendo do outro lado da suíte de Tay Tay… onde Blake Lively, Tempero de gelo, Caixa de milhas e algumas outras estrelas estavam enlouquecendo e comemorando muito. Claro, a própria Taylor estava liderando o ataque às festas … cervejas, etc.

A suíte de Kim era igualmente repleta de estrelas, é claro, com Justino dar Hailey Bieber e outras irmãs KarJenner, Russel Wilson dar Ciara, La La AnthonyQB do Texas CJ Stroud, Winnie Harlow dar Michael Rubin todos presentes, mas as coisas pareciam meio calmas.

Agora, isso não é uma competição nem nada – mas as diferenças são notáveis ​​por causa da história de rixa entre Taylor e Kim… que, como aprendemos recentemente, ainda está fresco na mente de T-Swift, algo que ela comentou está em sua matéria de capa de Personalidade do Ano da TIME.



Como informamos… Taylor disse que ainda sente que Kanye/Kim estavam errados no geral Conversa gravada de 2016 coisa – e ainda hoje, parece que ela agradeço um pedido de desculpas.