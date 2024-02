A suposta ex-noiva do concorrente de ‘Love Is Blind’ Jeramey Lutinski fala

Jeramey Lutinskyestá procurando por amor nesta temporada de “Love Is Blind” – mas uma mulher online o criticou por não ser acessível … alegando que ela é sua ex-noiva.

O negócio é o seguinte… Jeramey chegou às telas de TV dos telespectadores no Dia dos Namorados, e enquanto os fãs assistiam ao drama se desenrolar nos pods e além, descobriu-se que JL pode estar escondendo alguns detalhes importantes sobre sua vida – pelo menos isso é o que Brittani Mcliverty e sua mãe têm sugerido nas redes sociais.

A mãe de Brittani, Jennytem falado online nos últimos dias – alegando que Jeramey já estava noivo de sua filha, com quem ela diz que ele dividia uma casa … um suposto detalhe que não foi divulgado nos 9 episódios do programa que notei até agora.

A suposta evidência que ela está divulgando… uma foto de Jeramey parecendo muito confortável com uma mulher – que Jenni diz ser Brittani – ostentando uma grande e velha pedra no dedo anelar. A implicação aqui é que ele estava noivo dela … e que o cronograma para quando ele realmente se inscreveu para ‘LiB’ pode ter afetado seu tempo com Brittani.

Não está claro se o que essa mulher Jenni afirma é verdade – o próprio Jeramey não abordou explicitamente suas alegações… e considerando que o programa está no ar, ele provavelmente não o fará.

Jenni também afirmou que Jeramey e Brittani venderam sua casa na mesma época – o que se alinha com um detalhe sobre sua vida que Jeramey realmente compartilhou no programa … contando à mulher com quem ele ficou noivo, Lauraexatamente a mesma coisa.

Aliás… a suposta noiva aqui também não está à margem. Ela deixou alguns comentários em uma das postagens de Laura no IG, perguntando diretamente se Jeramey alguma vez a mencionou – e dizendo a ela e Sara Anaoutro participante do programa, envie uma mensagem para ela para obter mais informações.

Jeramey está meio que no meio de uma situação complicada no programa agora… porque ele terminou as coisas com Sarah Ann nos pods – alguém com quem ele parecia ter uma conexão – para pedir Laura em casamento… basicamente largando um para o outro.

Agora, Jeramey fez uma declaração enigmática nas últimas 24 horas. Ele acessou o Instagram para condenar todo o ódio que ele e seus colegas de elenco estão recebendo nesta temporada – mas, novamente, ele não invocou diretamente os nomes de Jenni ou Brittani.

Uma frase digna de nota… “Todos terão a chance de falar quando chegar a hora certa. Até então, todos nós teremos.” Ele pode estar apenas esperando pela oportunidade de falar… mas isso não acontecerá até que eles filmem o episódio da reunião – o que não acontecerá por um tempo.

Devemos observar… Jenni e Brittani não estão dizendo que Jeramy estava noivo durante o programa, mas afirmam que ele estava noivo pouco antes de entrar lá – insistindo que ele terminou com Brittani no final de 2022. Se for verdade , ele não está tecnicamente fazendo nada de errado.



