A suposta rivalidade de Taylor Swift e Olivia Rodrigo será o centro das atenções no Grammy?

Cgalinha o Grammy rolar no domingo à noite, todos os olhos estarão voltados Taylor Swift e Olívia Rodrigo enquanto disputam as três maiores categorias: Gravação, Álbum e Canção do Ano na Crypto.com Arena em Los Angeles. Mas, além dos prêmios, há rumores sobre uma rivalidade potencial entre as duas potências musicais.

“Há muita especulação sobre o relacionamento deles, e todos estão esperando para ver onde os dois se sentarão”, disse uma fonte musical bem posicionada ao Page Six. “Ambos são grandes estrelas, então ambos estarão na primeira fila – mas não consigo imaginá-los muito próximos.”

Embora alguns esperassem que Rodrigo fizesse parte do elenco de Swift devido à sua atuação no Grammy, parece haver um toque de tensão. “Olivia poderia ter estado no palco durante a turnê Eras – ela poderia ter feito parte do círculo íntimo de Taylor – mas não acho que ela demonstrou respeito suficiente”, disse uma fonte familiarizada com os negócios musicais de Swift ao Page Six.

Os rumores sobre o relacionamento deles se intensificaram quando Rodrigo, 20, teve que dar crédito a Swift, 34, por sua música “Já visto“e uma quantia significativa em royalties. Embora Rodrigo alegasse que “não tem rixa” com ninguém, a equipe jurídica de Swift interveio após o lançamento de “Deja Vu”. Apesar disso, Rodrigo nunca negou explicitamente que sua música “Vampiro” é sobre Swift.

A rivalidade começou com o álbum de estreia de Olivia

O álbum de estreia de Rodrigo, “Azedo“, gerou mais polêmica quando inicialmente deu crédito de composição a Swift e Jack Antonoff por”1 passo à frente, 3 passos para trás”, que foi emprestado da música de Swift “Dia de Ano Novo.” Mais tarde, os nomes de Swift e Antonoff foram discretamente adicionados aos créditos de “Deja Vu”, para uma interpolação de “Verão cruel” por Swift. Essa mudança também significou um impacto financeiro significativo, com Swift, Antonoff e Annie Clark compartilhando uma participação de 50% nos royalties da música.

Apesar dessas controvérsias, os dois artistas continuam a brilhar por direito próprio. O single de estreia de Rodrigo, “Carteira de motorista”, quebrou recordes e estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, enquanto Swift continua a ser uma força dominante na indústria musical.

À medida que o Grammy se aproxima, todos os olhares estarão voltados para esses dois artistas talentosos, não apenas por suas possíveis vitórias, mas também por quaisquer indícios de sua dinâmica de relacionamento.