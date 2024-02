A surpreendente decisão de Travis Kelce em ‘FMK’ ressurge: Katy Perry, Taylor Swift, Ariana Grande

EUé divertido ver Travis Kelce neste retrocesso, entre seu penteado esvoaçante, barba e alguns anos mais novo. Uma antiga entrevista de 2016 que ele deu à AfterBuzz TV está ressurgindo e recirculando após Katy Perry estar presente no primeiro show de Taylor Swift em Sydney. No clipe, Travis decide e responde ao clássico jogo “FMK”, em sua versão Kiss, Marry, Kill.

Travis não tinha ideia de que estaria em um relacionamento com qualquer uma dessas três mulheres em 2024. Quando tocou “FMK” em 2016, ele teve 3 opções, Katy PerryTaylor Swift e Ariana Grande e sua resposta de sete anos atrás. Foi inesperado.

Kelce parecia bastante entusiasmado com sua resposta ao se casar com Katy Perry na época, o que é interessante já que ela e Taylor estavam brigando na época.

O tight end do Kansas City Chiefs escolheu matar Ariana Grande, beijar Taylor Swift e casar com Katy Perry. Em boa hora para o renascimento desta entrevista agora que Taylor e Katy não estão brigando, eles até tiraram uma foto enquanto Perry curtia o show de Swift na Austrália.

Agora as duas estrelas pop consertaram seu relacionamento, com Katy Perry ainda dividiu a tenda VIP com Travis Kelce acompanhada de Rita Ora, durante o show de Swift no Accor Stadium em Sydney.

O que todos temos certeza é que O desejo de Travis Kelce de beijar Taylor Swift se tornou realidadee agora que eles estão apaixonados, eles vão acabar casados? Só o tempo irá dizer.