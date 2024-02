A temporada da NFL acabou, é hora de lidar com a tristeza pós-Super Bowl

AÀ medida que os confetes assentam e os aplausos desaparecem, o resultado do Super Bowl LVIII deixa um sabor agridoce para muitos, especialmente os fãs do San Francisco 49ers.

Com o Kansas City Chiefs conquistando a vitória na prorrogação, as comemorações jubilosas de uma base de fãs contrastam fortemente com o clima sombrio que toma conta dos corações de outra.

A depressão dos fãs de esportes é uma coisa real

Mas o que acontece quando a emoção da vitória se transforma na agonia da derrota? De acordo com especialistas como conselheiro profissional licenciado Jill Lamar que conversou recentemente com Notícias da raposao fenômeno conhecido como depressão dos torcedores esportivos é uma experiência muito real para torcedores ávidos.

“Seu apego emocional à cidade natal ou ao time favorito pode atrapalhar sua felicidade e saúde mental”, Lamar explica.

Essa montanha-russa emocional pode deixar os fãs tristes, frustrados e até entorpecidos por semanas após o término do jogo.

Para Homem arenosoum dedicado Torcedor dos 49ers a dor da derrota é profunda. “Já estive em três Super Bowls na minha vida… e perdemos todos. Devastada, tão arrasada”, lamenta ela. O sentimento é ecoado por muitos, com uma mulher expressando: “Não há palavras”.

Cristóvão La LimaPhD, psicólogo licenciado, também destaca a profundidade da experiência do torcedor, observando o significativo investimento emocional envolvido no apoio a um time.

“A perda pode ser vivenciada de várias maneiras… Embora a depressão dos fãs de esportes não seja um diagnóstico formal de saúde mental, o sofrimento emocional é real”, Lima afirma.

Como os fãs da NFL podem se recuperar após uma derrota dolorosa?

Lamar sugere colocar as coisas em perspectiva e evitar uma obsessão doentia por esportes.

“Não deixe que o seu interesse pelos esportes ultrapasse os outros aspectos mais importantes da sua vida,“, ela aconselha.

Outras estratégias de enfrentamento incluem fazer uma pausa temporária nos esportes, procurar distrações alternativas e promover conexões sociais fora do âmbito dos fãs de esportes.

Lamar incentiva os fãs a explorar novos hobbies e interesses, enquanto Lima salienta a importância da comunicação aberta sobre sentimentos difíceis.

Embora o caminho para a recuperação possa ser desafiador, é essencial que os torcedores lembrem que buscar apoio profissional é sempre uma opção.

À medida que a poeira baixa no Super Bowl LVIII, em meio aos altos e baixos de uma temporada cansativa da NFL, os fãs podem encontrar consolo em se unirem para apoiar uns aos outros nas provações do fandom de esportes.