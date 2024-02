A transferência da prisão de Danny Masterson não foi resultado de ataque ou ameaça

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… não houve ataque a Danny na Prisão Estadual de Corcoran, nem houve ameaças credíveis contra a ex-estrela de “That ’70s Show”. Houve muitos rumores/especulações de que algo poderia ter acontecido com ele – mas é tudo besteira.

Mas, quando chegou a hora de Masterson deixar North Kern, fomos informados de que não havia espaço para ele no CMC… então ele foi enviado para a opção reserva – o infame CSP. Não está claro se essas foram as prisões que o próprio Masterson escolheu ou se foram apenas onde as autoridades o colocaram no papel.