A verdadeira primeira opinião de Jason Kelce sobre Taylor Swift revelada

Filadélfia Eagles jogador Lane Johnson acredita que companheiro de equipe Jason Kelce está emocionado com seu irmão Travis Kelceo relacionamento com Taylor Swift. Rápido ganhou Jasãoaprovação de depois de conhecê-la em um Chefes de Kansas City jogo no mês passado.

Jasãopai de três filhas, elogiou Rápido como modelo. Seu primeiro encontro em um estádio de Buffalo durante um Chefes jogo se tornou memorável quando Jasãoemocionado, arrancou a camisa, para Rápidoé surpresa.

Dupla de Andy Reid, animado com o ‘presente de Taylor Swift’ e já tem seu MVP do Super Bowl LVIIITRISTAN AFSHAR

“Acho que pelo que ele disse [she] é muito legal,” Johnson disse a página seis.

“Uma mulher muito legal e obviamente faz Trav feliz e acho que é com isso que ele realmente se importa.”

Uma boa primeira impressão

Apesar de Jasãoa esposa desaprova, Rápido supostamente gostou do momento e deixou uma boa impressão como Jasão revelado.

“Meu problema com isso é contanto que Trav estou feliz e aproveitando a vida, estou feliz e curtindo a vida”, Jasão disse.

“Tive a sorte de conhecer Taylor agora. Ela é [an] pessoa incrível, realista e genuína, o que tem sido ótimo de ver, sempre que você vê alguém desse calibre de estrelato ainda permanece tão fundamentado quanto é.”

A família KelceIncluindo Jasão, Kyliee seus pais deverão comparecer ao Super Bowl com Swift, embora a disposição dos assentos permaneça incerta devido à alta demanda por suítes.

“Bem, você pode entender que os camarotes em Vegas custam vários milhões de dólares,” Kelce‘sufocar Dona disse hoje.

“Então, tenho a sensação de que não estou em uma caixa, tenho a sensação de que estou nas arquibancadas. Pelo que eu sei, estou nas arquibancadas com todos os outros porque é um Super Bowl caro.”