A viagem secreta de Colin Kaepernick para ver Vinicius Jr: Ele está mudando o mundo…

Tele nome Colin Kaepernick se tornou viral em 2016. O primeiro São Francisco 49ers o quarterback começou a se ajoelhar durante o hino nacional como forma de protesto contra a injustiça racial e a brutalidade policial nos Estados Unidos.

Esse gesto gerou um debate nacional e, apesar do seu talento, a sua carreira seria irreversivelmente prejudicada. Em 2017, ele se tornou um agente livre e não foi contratado por nenhum time da NFL, status que continua até hoje.

No momento, Kaepernick fundou a campanha ‘Conheça seus direitos’ para capacitar e educar jovens negros sobre seus direitos.

Envolvido em atividades de defesa social e justiça racial, o ex-zagueiro tornou-se uma figura importante no movimento pelos direitos civis. A sua última acção foi uma visita secreta a Madrid para se encontrar Real Madridestrela brasileira, Vinícius Jr. em pessoa.

“Meu irmão Vinicius está mudando o mundo. Ele está ótimo”, disse Kaepernick nas redes sociais.

O que mais Kaepernick fez enquanto esteve na capital espanhola?

Kaepernick também assistiu ao clássico da LaLiga EA Sports entre Real Madrid e Atlético de Madridque foi disputado no domingo no Estádio Santiago Bernabeu, antes de visitar a casa do brasileiro para compartilhar suas experiências e ajudar o brasileiro a continuar sua luta contra o racismo.

“Hoje foi um dia muito, muito especial para mim. Ouvir e conhecer a história de um homem que lutou tanto contra o racismo foi inesquecível para mim. Muito obrigado Colin. Sua história é verdadeiramente inspiradora e recomendo a todos que assistam sua Documentário da Netflix”, Vinícius Jr. detalhado no Instagram.

“Obrigado, Nike, por nos conectar. Este dia e minha conversa com Colin terão um grande impacto em minha vida futura para tornar este mundo melhor e mais igualitário.”