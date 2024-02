A visita do Príncipe Harry ao Rei Carlos III foi marcada por uma nova disputa com a Rainha Camilla

Tele briga dentro do Família real são bem conhecidos. Príncipe Harryem particular, tem relações pouco cordiais com vários dos seus parentes próximos, especialmente com a sua madrasta, Rainha Camila.

Mais um episódio da conhecida rivalidade familiar foi revelado hoje em meio à confusão generalizada sobre o recente anúncio de que Rei Carlos III sofre de um tipo não especificado de câncer.

Os alarmes disparados por Palácio de Buckingham provocou a mobilização de todos os familiares, inclusive atormentarque voou de sua casa na Califórnia, Estados Unidos, de volta para Londres para ver seu pai.

No entanto, o Duque de Sussex visita não foi isenta de drama, pois antigas brigas com o Rainha ressurgiu, manchando a visita.

Uma visita curta e agitada

Harry O retorno a Londres foi repleto de especulações desde o momento em que foi anunciado que ele embarcaria no voo. De um eventual encontro com seu irmão, Príncipe Williamdiante da reação do pai ao vê-lo, tudo foi analisado sob todos os pontos de vista possíveis.

No final, um dos cenários propostos tornou-se realidade, quando fontes próximas do palácio revelaram que Príncipe Harry não queria estar na mesma sala que Rainha Camila quando ele falou com seu pai.

Embora os motivos não tenham sido especificados, a visita foi extremamente breve. A maioria das fontes concorda que durou apenas 30 minutos, após os quais o Duque deixou o palácio e depois voltou para sua casa em Os anjos.

As razões do conflito

Um dos grandes motivos da inimizade entre atormentar e Camila é o livro de memórias que o Principe publicado há alguns meses, no qual descreve o Rainha como um “vilão” e “perigoso.”

Ele também a acusou de ter “sacrificou-o em seu altar de relações públicas” para limpar a sua imagem na percepção do público britânico de ter causado a divisão entre então-Príncipe Charles e o atrasado princesa Diana.

Quanto ao Rei, os analistas dos assuntos da monarquia consideraram que a brevidade da visita se devia a motivos de saúde. Além das cortesias habituais, disseram os analistas, qualquer conversa poderia alterar a pressão arterial do monarca, ameaçando a saúde dele.

Qualquer que seja a verdade, Príncipe Harry permanece o “ovelha negra” do Família realmas ele já está de volta à Califórnia, com a esposa Meghan Marklee seus dois filhos.