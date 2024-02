A vitória de Taylor Swift no Grammy gera uma farra de presentes para sua equipe

Aé o confete colocado no prêmio GrammyTaylor Swift emergiu como a estrela da noite, conquistando o prestigioso prêmio de Álbum do Ano por seu 10º álbum de estúdio “Meia-noite.”

Swift a vitória marcou um momento histórico, tornando-a a primeira artista nos 66 anos de história do Grammy a vencer a cobiçada categoria quatro vezes.

Os presentes extravagantes de Taylor Swift

No entanto, em vez de deleitar-se apenas com a glória da sua conquista, Rápido escolheu comemorar com sua equipe, enchendo-os de presentes extravagantes como forma de agradecimento.

Num gesto de gratidão à sua leal equipe de conselheiros, assistentes, agentes e gerentes, Rápido não poupou despesas ao tratá-los com luxuosos presentes de grife que valem um preço impressionante US$ 160.000.

O 14 vezes vencedor do Grammy presentes atenciosos escolhidos a dedo de marcas renomadas Louis Vuitton e Cartiergarantindo que cada membro de sua equipe se sentisse valorizado e querido.

Para as mulheres de sua comitiva, Rápido selecionado requintado Cartier bolsas de ombro e do amor colares, junto com elegantes Louis Vuitton bolsas.

Segundo uma fonte próxima Rápidoos destinatários ficaram profundamente comovidos com o gesto sincero, com as emoções à flor da pele ao receberem os seus luxuosos presentes.

“Taylor os ama e cuida deles como uma família”, comentou uma fonte, destacando Swift carinho genuíno por sua equipe.

A generosa demonstração de apreço surge em meio ao que alguns estão apelidando “Semana Taylor Swift,” um período turbulento repleto de marcos e realizações para o artista multi-talentoso.

De seu histórico vovó vencer o anúncio surpresa de seu 11º álbum de estúdio, “The Tortured Poets Department”,Swift estrela continua a brilhar mais forte do que nunca.

Ao embarcar em uma série de shows em Tóquio e se prepara para apoiar o namorado Travis Kelce no Super Bowl, Swift a ética de trabalho implacável e a criatividade ilimitada permanecem inabaláveis.

Em suas próprias palavras, “O prêmio é o trabalho”, refletindo sua paixão inabalável por seu ofício e dedicação ao seu talento artístico.