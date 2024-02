Aaron Rodgers fala sério com Joe Rogan sobre as consequências após os comentários do COVID-19

EUum episódio recente de “A experiência de Joe Rogan” no Spotify, o astro da NFL Aaron Rodgers mergulhou em uma discussão franca sobre suas crenças em torno do COVID-19 e as repercussões que ele enfrentou como resultado.

O episódio, que caiu Quarta-feiraforneceu uma plataforma para Rodgers para compartilhar suas opiniões não filtradas sobre uma variedade de tópicos, incluindo a pandemia.

Aaron Rodgers: Eu não dou a mínima

Durante a conversa de duas horas, Rodgers reiterou o seu compromisso de falar sobre COVID 19apesar da reação que recebeu.

“Vou continuar falando sobre isso porque é importante para mim”, Rodgers enfatizou. “Não quero que o que passei seja ignorado. E também não dou a mínima (palavrão).”

O quarterback do New York Jets não hesitou em abordar o impacto pessoal que suas opiniões tiveram.

“Olhe para a minha situação”Rodgers contado Rogan. “Perdi amigos, aliados na mídia, milhões de dólares em patrocínios porque falei sobre o que funcionou para mim em minhas próprias crenças e nas minhas próprias razões de saúde pelas quais não fui vacinado.”

Rodgers postura sobre COVID 19 passou por intenso escrutínio durante o NFL 2021 temporada em que insinuou que estava vacinado, apenas para que seu verdadeiro estado de vacinação fosse revelado posteriormente.

Apesar de enfrentar críticas, Rodgers permaneceu firme em suas convicções, desafiando até NFL protocolos de saúde e segurança e defesa de tratamentos alternativos.

Durante sua aparição em Rogan mostrar, Rodgers reiterou o seu apoio a certos tratamentos médicos, incluindo a ivermectina, apesar da sua falta de FDA aprovação para COVID 19.

Ele também elogiou Rogan podcast por fornecer uma plataforma para discussões longas, enfatizando a importância do pensamento crítico durante a pandemia.

Como Rodgers continua a navegar pelas consequências de seu COVID 19 crenças, sua aparição em “A experiência de Joe Rogan” lança luz sobre as complexidades de equilibrar convicções pessoais com o escrutínio público no meio de uma crise global.