Adivinhe em quem essa garotinha de macacão se transformou!

Antes dessa loirinha de cabelo encaracolado se transformar em uma mulher de negócios e estrela de reality shows, ela estava tão fofa de macacão, pendurada no trator com seu irmão mais velho e crescendo em Utah.

Antes de fazer sua estreia na tela em 2020, ela trabalhou com cuidados com a pele e, com sua fama e seguidores recentes, conseguiu criar sua própria marca de cuidados com a pele. Sim, ela pode ter quase 30 anos, mas (através do casamento), ela é uma avó bastante descolada!