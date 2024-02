Affion Crockett imita dezenas de rappers, incluindo Kanye, em novo filme

TMZ. com

TMZ Hip Hop questionou o comediante veterano sobre o número de personificações que ele abordou no filme, e ele admite que perdeu a conta… basta dizer que há muitas.

O filme é baseado linha do tempo dos 50 anos do hip hop e o trailer oficial mostra Affion assumindo de forma hilariante a identidade de todos, desde DJ Kool Herc que Russel Simmons , Snoop Dogg dar Jay-Z .

Affion vem aprimorando sua arte imitando os melhores rappers há anos – desde seus dias no “SNL” e “Def Comedy Jam” – e nos diz que ele é um hip hop de coração e todas as suas piadas vêm de um lugar de amor e fandom.

Sabemos melhor do que ninguém o quão imprevisível Kanye pode ser… seu personagem ‘HHS’ sai dos trilhos assim como ele fez quando ele roubou o telefone do nosso fotógrafo no início desta semana.