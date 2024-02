AJ Brown reage a Travis Kelce gritando com Andy Reid com comentários humorísticos

Asem dúvida o maior ponto de discussão da primeira metade de Super Bowl LVIII era Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce liberando sua raiva contra seu treinador, Andy Reid.

O desabafo pegou todos de surpresa. Kelce ficou chateado por ter sido eliminado em uma jogada em que os Chiefs perderam a bola, mas não é típico ver qualquer jogada perseguir seu treinador daquele jeito.

Travis Kelce desencadeia fúria sobre Andy Reid: companheiros de equipe forçados a intervirTwitter

AJ Brown reage a Kelce gritando com Andy Reid

Filadélfia Eagles receptor amplo AJ Brown reagiu ao incidente no Twitter.

Brown é conhecido por ser um jogador apaixonado e emotivo, assim como Kelce. Ele teve algumas brigas secundárias no passado, incluindo uma com seu quarterback, Jalen dóino início da temporada regular de 2023.

Claramente, Brown não acha que o técnico dos Eagles Nick Sirianni gostaria particularmente que esse tipo de fogo fosse direcionado a ele.