Al Nassr derrotou confortavelmente o Inter Miami de Messi, Cristiano assiste da arquibancada

EUum confronto muito aguardado que deveria mostrar as lendas do futebol Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Al Nassr, da Saudi Pro League, sofreu uma derrota impressionante por 6 a 0 para Inter Miami da MLS.

O tão esperado confronto ocorreu em Riadchamando a atenção global para o que se esperava ser o 37º encontro entre Messi e Ronaldo. No entanto, o espetáculo tomou uma reviravolta Cristiano Ronaldo nem chegou ao Al Nassr banco, recuperando de uma lesão que assola o craque português desde a semana de 22 de janeiro. Apesar de estar na fase final da recuperação, foi forçado a ficar de fora do jogo.

Al-Nassr x Inter Miami Full Highlites Todos os gols 6-0

Por outro lado, Lionel Messi, teve apenas uma breve aparição em campo, entrando na partida como reserva aos 83 minutos, quando Al Nassr já havia garantido uma vantagem impressionante de 6-0. Segundo a Reuters, Messi inicialmente estava em dúvida para o jogo devido a dores na coxa, mas optou por participar nos momentos finais.

Anderson Talisca fez três gols para o Al Nassr

Luta na goleada do Al Nassr sobre o Inter Miami sem RonaldoTwitter

O jogo deveria ser focado em Messi-Ronaldo mas, curiosamente, os gols vieram do meio-campista brasileiro Anderson Talisca, que marcou um hat-trick, jogador português Ótvioque abriu o placar aos 3 minutos, e contribuições do zagueiro espanhol Aymeric Laporte e jogador saudita Mohammed Maran.

A Copa da Temporada de Riade acabou por ser uma plataforma para Al Nassr domínio, deixando os entusiastas do futebol questionando o que poderia ter acontecido com a ausência de dois dos maiores ícones do esporte. Enquanto o mundo do futebol aguarda ansiosamente a recuperação Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os fãs esperam que talvez em outra ocasião possamos ver essas duas lendas se enfrentando novamente-