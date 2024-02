SA estrela do Francisco 49ers, Deebo Samuel, entrou na tenda médica azul no início do terceiro quarto do Super Bowl LVIII com suspeita de lesão na perna.

RELACIONADO:

Samuel se machucou enquanto corria em uma rota de terceira descida quando os 49ers embarcaram em uma corrida no segundo tempo. Ele foi visto agarrando o tendão esquerdo sem fazer contato com outro jogador, e permaneceu no chão por um momento antes de entrar na tenda médica com cautela, mas sob seu próprio poder.