Alex Pereira: Jamahal Hill não é o segundo – ou mesmo o terceiro melhor – peso meio-pesado do UFC

A primeira defesa do título dos meio-pesados ​​​​do UFC de Alex Pereira acontece contra o ex-campeão Jamahal Hill, na luta principal do UFC 300, que acontece no dia 13 de abril, em Las Vegas. Porém, Pereira não considera Hill o segundo melhor lutador de 205 libras do elenco do UFC.

“Poatan” entrou A hora do MMA estúdio na quarta-feira para discutir o confronto recém-anunciado com Hill, e foi questionado se Hill é o melhor talento na divisão depois dele.

“Ele não está em segundo”, disse Pereira em português. “Não sei em que posição o colocaria, mas pelo menos em quarto lugar. … Se eu fosse passar para o meio-pesado hoje e tivesse que fazer minha estreia e tem Jamahal Hill, Jan Blachowicz e Jiri Prochazka, e eu tivesse que escolher a melhor luta para mim dentre essas três, eu escolheria Jamahal. ”

Pereira está com 2 a 0 desde que deixou o peso médio do UFC, tendo derrotado Blachowicz por decisão antes de nocautear Prochazka pelo cinturão vago. Ele revelou na quarta-feira que assinou recentemente um novo contrato de oito lutas com o UFC. E ao discutir outros desafiantes na categoria meio-pesado, Pereira apontou Magomed Ankalaev como um nome em particular que gostaria de enfrentar um dia, mesmo que apenas para silenciar críticos e duvidosos.

“[Fighting] Ankalaev seria bom porque muita gente fala”, disse Pereira. “Às vezes queremos provar um pouco, não para os torcedores, mas para especialistas que dizem que isso é um [tough] brigar e tudo mais. As pessoas não sabem como eu treino. Sabemos que luta é luta, mas seria bom poder provar para essas pessoas que sou bom no chão também.”

Ex-campeão de kickboxing de duas divisões no GLORY e agora o rei dos 205 libras do UFC depois de reivindicar – e perder – o título de 185 libras, Pereira confirmou que já havia concordado verbalmente em ser a atração principal do UFC 301 em 4 de maio no Rio de Janeiro , Brasil. Porém, assim que teve a oportunidade, ele preferiu ser a atração principal do UFC 300 por causa da magnitude histórica do show.

“Poatan” também explicou que competir nos Estados Unidos é melhor para ele, já que mora e treina ao lado de Glover Teixeira em Danbury, CT. Pereira, no entanto, reiterou que está falando sério sobre se voluntariar para lutar no UFC 300 e no UFC 301 durante um período de 21 dias, desde que esteja livre de lesões após o show do tricentenário.

Quanto a Hill, o ex-campeão teve que desocupar o título que conquistou ao vencer Teixeira quando rompeu o tendão de Aquiles em julho de 2023. Agora retornará ao UFC menos de um ano depois. Pereira admite que já tinha dúvidas sobre se Hill conseguiria chegar à jaula no dia 4 de maio devido ao seu cronograma de recuperação, e agora o UFC 300 significa três semanas a menos para se preparar.

“Ele aceitou a luta, então acho que está bem”, disse Pereira. “Ninguém pode responder por ele. Se ele estiver bem, bem, vamos lá.”

Pereira não quis dar uma previsão de como espera derrotar Hill na T-Mobile Arena no dia 13 de abril, mas está extremamente confiante. “Poatan”, porém, não ignorará seu inimigo.

“Quero sair daí com a vitória, claro”, disse Pereira. “Todas as lutas, se você me perguntar, não sei como vai ser, se é decisão, se é nocaute, se vou vencer. Eu quero ganhar, certo? Cada um tinha seu jeito de falar, [some talk] como se não houvesse outra realidade. Na luta, ou você perde ou ganha, e eu sei disso. É bom saber disso porque se eu disser: ‘Não, tudo que faço é vencer’, você pode ficar frustrado. A mesma coisa se você falar que a próxima luta vai ser fácil, mas acaba sendo difícil e você fica frustrado. Eu sei da realidade, ou você perde ou ganha. E o que eu quero? Eu quero vencer.”