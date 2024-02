Alex Pereira não descarta reviravolta de três semanas para ser a atração principal do UFC 300 e do UFC 301

Alex Pereira não quer deixar os fãs brasileiros na mão.

Esperava-se que “Poatan” fosse a atração principal do UFC 301 no Rio de Janeiro contra Jamahal Hill, mas a promoção acabou decidindo agendar a luta pelo título dos meio-pesados ​​para a luta principal do UFC 300, no dia 13 de abril. cartões.

Pereira deu a entender em janeiro que estava focado em quebrar o recorde de Ronda Rousey de menor reviravolta no campeonato, e competir em 4 de maio no Brasil significaria uma pausa de 21 dias após sua defesa do título em Las Vegas. Rousey atualmente detém o recorde após duas defesas de título em 56 dias, derrotando Sara McMann e Miesha Tate.

“Como eu já estava conversando com o UFC sobre o UFC Brasil e é uma coisa que já estava meio acertada, mas não aconteceu, existe essa possibilidade”, disse Pereira em seu canal no Youtube sobre lutar no UFC 301. “O UFC gosta de ver eu lutando. Acho que seria uma boa ideia se tudo desse certo. Se eu vencer e não estiver lesionado, pediria isso. Mas um passo de cada vez. O foco agora é conquistar e defender esse cinturão.”

Pereira disse que “não muda muita coisa” passar do UFC 301 para o UFC 300, a não ser ter três semanas a menos para se preparar, mas ser a atração principal de um pay-per-view histórico não é algo que ele recusaria.

“Foi bom para mim, para ser sincero”, disse Pereira. “Estou feliz com essa luta. É uma edição especial [of the UFC] onde aqueles que estão nele serão sempre lembrados. O UFC 300 será especial e todo mundo sabe disso. Vai ser bom para mim.”

Hill conquistou o título dos 205 libras com uma vitória por decisão sobre o amigo de Pereira, Glover Teixeira, no Brasil, mas não lutou desde então devido a uma lesão. “Poatan” então conquistou o título vago com um nocaute sobre Jiri Prochazka.

“Estou feliz com este confronto com Jamahal Hill”, disse Pereira. “Vai ser uma luta dura, mas estou confiante, estou treinando bem para ter essa confiança.”