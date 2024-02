Alex Verdugo, agora no Yankees, diz que “não tem ressentimentos” pelo técnico do Red Sox, Alex Cora

Alex Verdugo, agora no New York Yankees depois de adquirido de os Red Soxinsiste que não tem ressentimentos em relação ao técnico do Boston, Alex Cora depois de ter sido eliminado duas vezes no ano passado.

Verdugo, um outfielder canhoto, jogou pela Cora por três temporadas antes de uma rara troca entre o AL East rivais em dezembro.

“É uma daquelas coisas que é um pouco estranho, porque fora do jogo ele foi ótimo. Mesmo como técnico, ele é um bom técnico”. Verdugo disse quinta-feira dos Yankees complexo de treinamento de primavera em Tampa, Flórida.

“De certa forma, ‘AC’ foi difícil para mim, mas não tenho nenhum ressentimento em relação a ele. É uma daquelas coisas. Perto do final, meio que prolongamos um pouco nosso curso”, disse Verdugo. “Mas como pessoa e fora do beisebol, Eu o amava. Eu amava seus filhos, sua família.”

Verdugo foi eliminado pela primeira vez por Cora em 8 de junho por não ter se apressado entre a primeira e a segunda base em um grounder na noite anterior, e novamente em 5 de agosto por chegar atrasado ao estádio.

A história de negócios de Verdugo

O Boston Red Sox concordou com seus rivais, o New York Yankees, em trocar Alex Verdugo em troca dos arremessadores Richard Fitts, Greg Weissert e Nicholas Judice em dezembro do ano passado.

Durante a temporada de 2023, Verdugo atingiu 0,264 com 13 home runs, 54 RBIs e 0,745 OPS em seu quarto ano no Boston. Ele foi finalista do Golden Glove, teve 12 assistências de campo externo e teve +9 DRS.

Verdugo veio para Boston como parte da troca de Mookie Betts em 2020, então um dos principais candidatos no sistema agrícola dos Los Angeles Dodgers.