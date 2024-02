Alexander Volkanovski estrela vídeo hilário sobre estar ‘muito velho’ antes do UFC 298

Se há uma narrativa sendo espalhada sobre você, em vez de ficar bravo, apoiar-se nela é uma defesa espetacular – que é exatamente o que Alexander Volkanovski está fazendo antes de sua intrigante defesa de título no próximo fim de semana.

Volkanovski defenderá o título dos penas contra o desafiante Ilia Topuria na luta principal do UFC 298, que acontece no Honda Center em Anaheim, Califórnia. Volkanovski, 35 anos, tem ouvido dos fãs desde o anúncio da luta que, talvez, seu os melhores dias ficaram para trás e que sua idade pode ser um fator importante, então “The Great” fez parceria com a Sportsbet para um vídeo onde ele essencialmente desempenha o papel de inclinar-se para a “maldição dos mais de 35 anos” em lutas de campeonato no meio-médio e abaixo classes de peso.

Confira a esquete hilariante no vídeo abaixo.

Volkanovski está vinculado a todos os clichês associados a indivíduos mais velhos – desde distribuir alcaçuz preto, até precisar que as coisas sejam repetidas para ele, até mesmo responder a um oponente nas redes sociais usando uma máquina de escrever.

O campeão de 145 libras entra em sua primeira luta de 2024 em território desconhecido, após seu primeiro ano de derrotas no UFC. Embora ele tenha apresentado um desempenho incrível em sua única defesa de título contra Yair Rodriguez no UFC 290, isso foi imprensado entre duas derrotas para o campeão dos leves Islam Makhachev – incluindo uma decisão acirrada na Luta do Ano de 2023 do MMA Fighting no UFC 284, e uma primeira Perda por nocaute por nocaute na revanche de última hora no UFC 294, em outubro.