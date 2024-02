Alexander Volkanovski lamenta ‘beber todos os dias durante 3 ou 4 semanas’ antes do UFC oferecer a revanche a Islam Makhachev

Alexander Volkanovski não estava como sempre antes de sua segunda luta com Islam Makhachev.

O campeão peso pena do UFC não poderia prever que uma revanche contra o campeão peso leve da promoção estaria nos planos do UFC 297, mas Volkanovski foi convocado com 11 dias de antecedência para salvar a luta principal de outubro passado, quando uma lesão de Charles Oliveira forçou o Brasileiro se retirará da luta contra Makhachev.

Volkanovski acabou perdendo no primeiro round após ser nocauteado por um dramático chute na cabeça, levantando dúvidas se o curto prazo teve um efeito deletério em seu desempenho. Durante uma aparição em Canal de Israel Adesanya no YouTubeVolkanovski admitiu que antes da ligação dos casamenteiros do UFC, ele havia se desviado consideravelmente de seu regime habitual de treinamento.

“Foi como um chute na bunda para mim”, disse Volkanovski sobre a derrota. “Eu não fui disciplinado. Sou conhecido por ser disciplinado e profissional o ano todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e simplesmente não era esse momento. Então fiquei muito desapontado. Fiquei mais chateado com quem eu era nos meses anteriores antes disso.

“Para ser sincero, tornou tudo um pouco mais fácil porque me tirou dessa situação. Bebi todos os dias durante três ou quatro semanas, sinceramente, nem sei. Isso é inédito para mim. Como todo dia. Eu nunca, nunca fiz isso. Mas eu estava tipo, não estava treinando muito, obviamente fazendo cirurgia, e apenas tentando ajudar nas tarefas de casa. Eu fico tipo, ‘É melhor tomar alguns drinks, eles estão indo bem.’ Então estava indo muito bem. Então, todos os dias eu ia para Cairns com a família e voltava e mesmo assim eu pensava, ‘Isso tem que parar.’ Acabei dizendo isso um dia antes de receber a ligação.”

Volkanovski esclareceu que não estava em festas ou se comportando mal e que bebia principalmente em casa. Ainda assim, não foi a mesma rotina que ele seguiu no passado que o transformou no campeão do UFC que, fora as derrotas para Makhachev, tem sido quase imbatível na última década.

Uma grande preocupação para Volkanovski era que ele pesava quase 185 libras, um sinal de que ele não estava fisicamente no seu melhor. Querendo voltar à boa forma e vingar a derrota no UFC 284 para Makhachev, Volkanovski aproveitou a oportunidade de curto prazo.

“Nunca estive tão pesado. Mesmo quando eu estava tentando ganhar peso para o Islã na primeira luta, nunca fiquei tão pesado”, disse Volkanovski. “Eu estava longe, então pensei, vou tentar comer bem. Foi como se eu tivesse um dia de vantagem para sair dessa e no dia seguinte recebi um telefonema para a luta. Eu fico tipo, ‘O quê? É melhor eu verificar meu peso. Eu já perdi alguns quilos – obviamente, muito disso foi só água, o que foi uma loucura – então pensei, ‘Vamos lá. Preciso sair dessa pequena rotina em que estou. Isso é emocionante, é um desafio, é algo que preciso agora, vamos lá.’”

Volkanovski ainda não se arrepende de ter aceitado a luta em circunstâncias tão adversas, nem tem vergonha de compartilhar os detalhes de suas lutas em torno da luta. “O Grande” continua a apoiar a ideia de que os homens precisam de ser mais abertos sobre as questões de saúde mental, um tema que já discutiu no passado.

Em seguida, Volkanovski defende o título dos penas contra o invicto Ilia Topuria na luta principal do UFC 298, no dia 17 de fevereiro. A luta ocorre apenas quatro meses após sua devastadora derrota por nocaute para Makhachev e, embora continue sendo um resultado difícil de engolir, venceu. não o impeça de correr riscos no futuro.

“Sempre vai doer, perder não é divertido”, disse Volkanovski. “Nunca tenho medo de me machucar nem nada, tenho medo de perder. Mesmo que eu adore me desafiar, mesmo que seja com 11 dias de antecedência e me coloque em uma posição onde as chances de perder sejam muito maiores, ainda vou fazer isso. Sou assim mesmo, mesmo com medo de perder. Mas isso é quem eu sou e foi isso que me tornou o cara que sou, o campeão que sou. Estou sempre me desafiando, me desafiando na academia todos os dias, e estou sempre encontrando maneiras de me desafiar e [the Makhachev rematch] foi um deles.

“Sempre atenderei em cima da hora. Muita gente ficou chateada com a decisão que tomei de fazer em cima da hora. Eu não sou. Não é a decisão, é apenas o momento certo para isso. Em qualquer outro momento da minha carreira, não estou dizendo que ganhei, só sei que estou em uma posição melhor. Isso é tudo o que posso dizer. Ele me pegou e pronto. Eu só queria poder puxar o gatilho e tornar a luta mais difícil, mas simplesmente não o fiz.”