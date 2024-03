Alexandre Pantoja: Muhammad Mokaev ‘faz total sentido’ para luta pelo título do UFC 301 com ‘boa vitória’ no UFC Vegas 87

Alexandre Pantoja quer defender o cinturão peso mosca do UFC no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, e não se importa muito com quem estará no octógono no UFC 301.

O carioca voou para o México para assistir Brandon Royval derrotar Brandon Moreno na luta principal do UFC Cidade do México no fim de semana passado e se pergunta se Royval, vitorioso por decisão dividida, estará saudável o suficiente para competir no início de maio após 25 minutos batalha.

Pantoja, que já derrotou Royval duas vezes, olha para a categoria – e até fora da organização – em busca de adversários ao cinturão. Pantoja está 9 a 0 contra lutadores atualmente classificados entre os sete primeiros do peso mosca do UFC, incluindo lutas de exibição no O ultimo lutador. Por esse motivo, Pantoja acredita que o fenômeno invicto Muhammad Mokaev pode ganhar uma chance pelo cinturão com uma vitória sobre Alex Perez no UFC Vegas 87, no sábado.

“Dá tempo suficiente, embora ele perca muito peso”, disse Pantoja no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Eu sei disso porque ele já treinou aqui na American Top Team e é muito grande na categoria. Acho que faz todo o sentido se ele vencer. Moreno tinha a bola na quadra [and lost], e agora Mokaev tem. Vamos ver o que acontece.”

Mokaev pode conquistar sua sexta vitória consecutiva no UFC no sábado, a melhor largada para um peso mosca na história da organização. Ele também pode melhorar para 11 a 0 no esporte, com uma invencibilidade de 35 lutas entre lutas amadoras e profissionais de MMA somadas. Este último poderia ajudar a vender a narrativa de uma luta pelo título no Brasil.

“Ele é um garoto muito talentoso”, disse Pantoja sobre Mokaev. “Ele é muito talentoso e gosta de aprender, mas segue uma linha de pensamento diferente da minha. Ele foi criado em Londres, então não é um russo legítimo, mas tem essa cultura por trás dele.”

“Brandon Royval é mais demorado e gosta de jogar jiu-jitsu”, continuou ele, “e Mokaev é mais sólido, gosta daquele grappling pesado, estilo que estou implementando no meu jogo e que funciona muito bem. É muito difícil de fazer, exige muito condicionamento e força, e estou mostrando que sou capaz. Mas também acho que Mokaev tem mais buracos na trocação do que Royval, que sabe usar a distância – ou Moreno e seu boxe. Acho que seria mais uma luta de grappling e estou super confortável fazendo isso.”

Pantoja disse que marcou a luta principal do UFC Cidade do México por 49 a 46 a favor de Royval e que “Moreno não lutou”. Pantoja se pergunta se Moreno sentiu a pressão de ficar aquém mais uma vez diante de seus compatriotas.

Mas o campeão espera uma luta dura caso encontre Royval pela terceira vez no UFC 301, e não deixa de lado Royval por causa de seu sucesso anterior contra ele.

“Royval é um lutador muito difícil, talvez mais que Moreno”, disse Pantoja. “Na minha opinião, Brandon Moreno não está mais no auge. Talvez ele precise mudar algumas coisas. Para mim, como lutador, é claro que toda a atenção está voltada para ele, por isso procuro manter o foco. … eu fiz parecer fácil [against Royval]e ele vai para o México e vence o Moreno, então acho que as pessoas estão me dando mais crédito agora que lutei os dois.”

Mokaev e Royval são as principais escolhas para sua próxima defesa de título, disse Pantoja, mas ele brincou dizendo que está disposto a ir “totalmente Apollo Creed” e dar a chance a qualquer outra pessoa no mundo, até mesmo um “lutador desconhecido” de qualquer organização, só para fazer parte do UFC 301 no Rio de Janeiro. Outra opção poderia ser recontratar Kyoji Horiguchi, mas o campeão peso mosca do RIZIN treina diariamente com Pantoja na ATT.

Manel Kape, que buscava o ouro, não conseguiu ganhar peso recentemente e teve a revanche cancelada contra Matheus Nicolau no início deste ano. Kape perdeu uma decisão ao conhecer Pantoja em 2021.

“Manel Kape é super durão”, disse Pantoja. “Eu compararia Manel Kape a Francis Ngannou. Ele é super durão e luta pelas mesmas coisas que eu. Ele é, para mim, uma das lutas mais duras da categoria, mas não bate peso. Ele é muito grande.